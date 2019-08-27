顏清標暗批郭台銘 郭幕僚：國民黨台中基本盤鬆動

鴻海創辦人郭台銘（左）幕僚蔡沁瑜27日針對大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）暗批郭台銘表示，兩人有交情，郭聽到發言後很感慨，但這也顯示國民黨在台中的基本盤鬆動，顏必須進行鞏固。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北27日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天針對大甲鎮瀾宮董事長顏清標暗批郭台銘表示，郭台銘與顏清標有交情，郭聽到發言後很感慨，但這也顯示國民黨在台中的基本盤鬆動，顏必須進行鞏固。

媒體報導大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前暗批郭台銘「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」。蔡沁瑜上午受訪表示，郭台銘聽到顏清標的發言後相當的感慨。她說，顏清標跟前立法院長王金平交情好，不可能不知道王金平跟郭台銘有聯繫，卻還必須要站出來講，表示國民黨在台中的基本盤有些鬆動，顏清標必須要做一些動作來鞏固。

蔡沁瑜指出，郭台銘與顏清標當年是在周大觀基金會中一起獲頒好人好事代表而認識，顏清標在2011年參選立委，郭台銘獻出輔選站台處女秀，這份舊情郭台銘一直感念在心。甚至顏寬恒也曾擔任過郭台銘的助理，雖然因故離開，但郭台銘也承諾顏寬恒參選立委若需要站台，他願意幫忙。

對於郭台銘是否脫黨參選，蔡沁瑜表示，讓中華民國贏、幫助國民黨重振黨魂及為人民找到經濟上的出路是郭台銘一路走來不變的使命，在這個前提下，如何能使台灣人民過更好的未來才是主要考量的重點，脫黨與否目前是不存在的議題。

媒體詢問，若郭台銘要參選，勢必將與國民黨產生摩擦，蔡沁瑜指出，「計利當計天下利」，郭台銘是從整個中華民國的思考來看，若以國民黨的角度來看，變成郭台銘還是在黨的框架中，但如果從中華民國的角度來看，就要看怎麼做會對中華民國最好，如此就不會有脫黨的議題。

蔡沁瑜說，有些產業財經大老都相當支持郭台銘，尤其是郭台銘願意為台灣好、為台灣做事的理念，非常受到肯定，但是郭台銘沒有非選不可的執著，尤其郭台銘明天將應日本軟體銀行集團社長孫正義邀請前往中東訪問3天，就知道郭台銘的心態豁達坦然。

對於郭台銘、王金平、台北市長柯文哲何時將會面，蔡沁瑜指出，3人之間都會通電話交換意見，但因為大家都很忙，所以還真的沒有坐下來談過，可能等郭台銘從中東回來後再規劃安排。（編輯：黃國倫）1080827