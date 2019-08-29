江啟臣促韓朱配 王金平：祝福

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）國民黨立委江啟臣力促高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫兩人搭配，代表藍營參選2020總統大選。前立法院長王金平今天說，這樣很好，祝福他們。

韓國瑜贏得國民黨總統初選民調後，鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的動向卻始終不明朗。江啟臣前晚在臉書上放上他與韓國瑜、朱立倫的合照表示，這是他的小編所期待的看法，並詢問網友們的看法。

江啟臣昨天也說，如果韓、朱能夠搭配合作，相信對藍營以及基層的支持者來講，一定有振奮的效果。

對於韓朱配看法，王金平今天下午前往宜蘭探視柚農時表示，「那這樣很好呀，我們祝福他們，反正一個是提名人，一個是他自己選擇的對象，而且對象是好對象」。

至於是否看好韓朱合體，王金平表示，好不好那是另外一回事，選舉的好壞這是以後還會產生很多的變化，所以組合是好，未來看看選民買單的情況。

至於郭台銘與親民黨主席宋楚瑜搭配。王金平說，郭宋合體一樣很好，就是各有千秋，不過真的合不合，現在都還言之過早。

媒體也問王金平未來有無副手人選，王金平笑說，他自己要怎麼樣，上天自有安排，「另外一半，真的有那條路需要我走的話，到時候再來說，自然有我的一個選擇的方向」，現在上天還沒安排好，若有的話他就會宣布了。（編輯：方沛清）1080829