江啟臣：韓朱如搭配 對藍營有振奮效果

（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨立委江啟臣在臉書放上與高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫的照片，他今天說，如果韓、朱能夠搭配合作，相信對藍營以及基層的支持者來講，一定有振奮的效果。

韓國瑜贏得國民黨總統初選民調後，鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的動向卻始終不明朗，國民黨內瀰漫著整合不完全、分裂的氣氛，江啟臣昨晚在臉書上放上他與韓國瑜、朱立倫的合照表示，這是他的小編所期待的看法，並詢問網友們的看法。

江啟臣表示，選戰剩135天，國民黨應該要上主菜了，因為他近日走訪基層，支持者看到國民黨整合進度緩慢，相當焦慮；小編製作的合成照看板，其實就是要告訴大家，國民黨除了關心郭、王的議題，更應該關心內部整合進度緩慢的問題。

江啟臣說，韓國瑜除了想辦法整合郭、王外，黨內另一個具有相當豐富選戰與行政經驗的朱立倫，也應該要盡快的整合，如果韓、朱能夠並肩作戰、搭配合作，相信對藍營、基層支持者來講，一定有振奮的效果，也讓國民黨的團隊，真正進入備戰狀態，這也是很多基層支持者的期待。

江啟臣的這篇臉書貼文，也得到廣大的迴響，多位國民黨立委，如王育敏、柯志恩、顏寬恒、林麗蟬、林為洲、蔣萬安、許毓仁等，以及台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等人，也紛紛留言打氣；值得注意的是，韓國瑜的官方粉絲帳號，也留言表示，「團結啟程，一起加油」。（編輯：蘇志宗）1080829