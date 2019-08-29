親朱人士：國民黨應儘速整合 位子不是關鍵問題

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨立委江啟臣今天拋出「韓朱配」想法，認為對藍營選情有振奮效果。前新北市長朱立倫辦公室沒有回應，親朱人士說，目前國民黨應儘速整合，其餘什麼位子並不是關鍵的問題。

國民黨總統參選人韓國瑜近日腹背受敵，外傳鴻海創辦人郭台銘將在9月17日連署申請截止前，宣布參選，國民黨面臨分裂危機。

韓國瑜副手人選未定，江啟臣今天拋出「韓朱配」想法，若韓、朱能並肩作戰，對基層支持者來說，有振奮效果，也讓國民黨的團隊真正進入備戰狀態。

對此，朱立倫辦公室表示，沒有回應；韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡說，韓國瑜不會放棄跟黨內任何一位優秀同志合作的機會，唯有全黨團結一致，才能夠在2020年打出好成績，重返執政。

親朱人士低調表示，朱立倫日前訪美，近日才返台，目前並不清楚朱立倫本人的想法，不過，朱立倫不喜歡外界以為，自己幫助韓國瑜好像就是在求什麼位子。

親朱人士說，朱立倫當然會為了國民黨的勝選而努力，以朱立倫跟黨籍立委的交情，也一定會幫立委站台，但這是基於友情和道義，不是為了爭取什麼位子。

另名親朱人士也說，目前國民黨應儘速整合，其餘什麼位子並不是關鍵的問題。

國民黨內人士認為，韓國瑜跟朱立倫搭配的確是一個滿好的選項，朱立倫從政資歷豐富，也可以跟韓國瑜互補，現階段韓國瑜也的確需要儘速找一個可以當分身、幫他跑選戰的人。

至於韓朱配是否能力抗郭柯王對國民黨的選情傷害，黨內人士表示，以現在國民黨的狀況，多整合一點、就多前進了一點，一定多少對選情有所幫助。（編輯：郭萍英）1080829