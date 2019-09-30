蔡壁如談2020 指柯文哲創黨還拿別黨門票很怪

（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市政府顧問蔡壁如今天接受專訪，對於外界盛傳台北市長柯文哲會成為親民黨推薦的總統人選，她表示很困難，「自己創民眾黨，去拿別黨門票很怪」，不用為戰而戰。

台北市長柯文哲心腹、台北市政府顧問蔡壁如今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪，被問及柯文哲未來動向，她重申柯文哲99%不會參選2020，剩下的1%是因為「人生有時候很難講」。

外界推測柯文哲可能會與親民黨合作，成為親民黨推薦的總統人選，對此，蔡壁如表示很困難，「柯市長自己創民眾黨，去拿別黨門票，很怪啦」，並表示不用為戰而戰、好好傳達民眾黨理念就好。

對於台灣民眾黨不分區立委布局，蔡壁如說，跟鴻海創辦人郭台銘陣營合作順暢，郭辦也會提人選跟他們討論，若是前立法院長王金平有屬意人選也會考慮。

蔡壁如指出，民眾黨希望把34席不分區立委提滿，被推薦或自薦人選排比較前面，後面就排海選裡脫穎而出的人才，這週預計公布海選辦法。

邱明玉追問，適逢選舉，民眾黨要如何處理兩岸論述，蔡壁如表示「其實有些事情真的講不清楚，為什麼一定要講清楚呢」，並指台灣有自己的主權、民選總統、憲法等，何必硬要定義，現實狀況就是台灣的困境，「兩岸維持一點模糊，我覺得也許就這樣過去」。（編輯：李亨山）1080930