更多編輯台推薦新聞：
颱風米塔來襲台北101暫停營業 交通活動異動一覽
生活

颱風米塔來襲台北101暫停營業 交通活動異動一覽

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號
運動

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
柯文哲創立台灣民眾黨
台北市長柯文哲選在8月6日他的60歲生日當天舉行「台灣民眾黨」創黨大會，並指民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」。柯文哲被推舉為黨主席，會中也選出4名中央委員及5名中央評議委員。
柯文哲創立台灣民眾黨
新聞專題
柯文哲創立台灣民眾黨2/35

蔡壁如談2020 指柯文哲創黨還拿別黨門票很怪

最新更新：2019/09/30 13:48

（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市政府顧問蔡壁如今天接受專訪，對於外界盛傳台北市長柯文哲會成為親民黨推薦的總統人選，她表示很困難，「自己創民眾黨，去拿別黨門票很怪」，不用為戰而戰。

台北市長柯文哲心腹、台北市政府顧問蔡壁如今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪，被問及柯文哲未來動向，她重申柯文哲99%不會參選2020，剩下的1%是因為「人生有時候很難講」。

外界推測柯文哲可能會與親民黨合作，成為親民黨推薦的總統人選，對此，蔡壁如表示很困難，「柯市長自己創民眾黨，去拿別黨門票，很怪啦」，並表示不用為戰而戰、好好傳達民眾黨理念就好。

對於台灣民眾黨不分區立委布局，蔡壁如說，跟鴻海創辦人郭台銘陣營合作順暢，郭辦也會提人選跟他們討論，若是前立法院長王金平有屬意人選也會考慮。

蔡壁如指出，民眾黨希望把34席不分區立委提滿，被推薦或自薦人選排比較前面，後面就排海選裡脫穎而出的人才，這週預計公布海選辦法。

邱明玉追問，適逢選舉，民眾黨要如何處理兩岸論述，蔡壁如表示「其實有些事情真的講不清楚，為什麼一定要講清楚呢」，並指台灣有自己的主權、民選總統、憲法等，何必硬要定義，現實狀況就是台灣的困境，「兩岸維持一點模糊，我覺得也許就這樣過去」。（編輯：李亨山）1080930

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報