國民黨：藍綠對決是場硬仗 主軸拉回檢視執政黨

（中央社記者余祥台北17日電）鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選總統，2020將成藍綠對決態勢。國民黨黨務人士今天分析，「三腳督」的確操作空間大，回歸一對一就是場硬仗，不過，黨內紛擾已過，接下來會將主軸拉回檢視總統蔡英文執政政績，以及加強危機處理。

郭台銘自國民黨黨內初選落敗後醞釀獨立參選，傳出將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人結盟角逐2020，郭台銘12日大動作退黨，更被外界視為是獨立參選起手式。不過，在中選會受理總統、副總統選舉被連署人申請截止日前一晚，郭台銘發布聲明，不參與2020連署競選總統，讓大選回歸藍綠對決情勢。

國民黨操盤人士認為，前陣子韓國瑜因面對國民黨內部分裂危機，又有外部反送中事件助攻民進黨，導致民調下滑，但韓國瑜民調有被低估的情況，現在少了郭台銘的分裂因素，支持者將會部分歸隊，民調勢必也會有所回升。

不過，操盤人士也坦言，「三腳督」對國民黨的確較有操作空間，回歸到一對一藍綠對決就是場硬仗，必須證明國民黨比民進黨更好，因此接下來勢必要將主軸拉回檢視總統蔡英文的施政，以及加強危機處理。

操盤人士認為，韓國瑜競選體系扮演重要角色，接下來的政策論述、文宣操作、韓國瑜的形象塑造，以及行程安排、危機處理、民意分析等都會左右選舉走向。

國民黨2020選戰架構主要分為競選、助選、輔選3條路線，操盤人士說，目前組織皆整合完成，接下來就是各司其職，拓展票源。

競選體系方面，除了韓國瑜的競選總部外，各縣市聯合競選總部主委多由縣市長擔任，操盤人士說，縣市長可將地方上因政黨輪替而停滯的建設問題，反饋給韓國瑜全國競選總部，適時將政見跟地方結合。

在助選體系方面，操盤人士說，成立各種後援組織目的就是要爭取中間游離選民，舉例而言，若國政顧問團提出能為「一例一休」解套的勞工政策，藉由勞工後援會宣傳，就有機會影響年輕族群，爭取支持；而後援會會長多為議長，黨派色彩淡，觸角也比較深且廣。

至於輔選體系則是黨部系統，操盤人士說，日前已啟動地方輔選幹部小組長以上的造勢活動，接下來將進行村、里茶湯會，並配合節日、議題進行記者會，像之前有九三軍人節活動，接下來教師節也會結合課綱和年金改革等議題，配合各縣市舉辦敬師活動，而其他陸軍部隊、家戶拜訪等都陸續進行。

對於2020局勢，操盤人士說，國民黨清楚面對的困難挑戰很多，但就是按部就班，照自己的選戰節奏走；之前國民黨內的紛擾也告一段落，過去的不追究，大家一起往前看，謀求最大的勝利，對於郭台銘、王金平，國民黨也不會放棄，會盡力整合。

外傳郭台銘雖不選總統，但仍會自推人選參選立委，操盤人士對此持存疑態度，該人士分析，由於郭的人馬並未在地經營，要打選戰勢必得靠文宣，但文宣戰燒錢，又沒有十足勝選把握，很少有人會做這樣的選擇。

操盤人士說，如果郭台銘只是希望未來在立法院有影響力，應該是經營國民黨立委比較有成效，不過，就算他們自己推立委人選，國、民兩黨在地方上推舉的人都是一時之選，一對一的立委選戰沒那麼好打，國民黨並不擔心。（編輯：謝佳珍）1080917