郭台銘傳遭勸退 劉宥彤：這個說法完全不恰當

（中央社記者王承中台北17日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤今天就外傳郭台銘是被勸退表示，郭台銘決定參選與否，不是任何人可影響的，這個說法完全就是不恰當。郭台銘現在無黨無派，會去幫助理念相同的人。

鴻海創辦人郭台銘透過幕僚宣布不參與2020連署競選總統後，今天以影片形式向外界說明，中華民國是大家所愛，唯有回歸理性、務實、負責任，才能為下一代找到未來。

劉宥彤上午接受廣播媒體專訪時表示，郭台銘在中秋節前向幕僚表示要大家好好休息，連假結束後便會告知參選與否的決定，郭台銘應該是在15日就有做決定，但可能需要跟一些人說明，昨天幕僚在辦公室待到很晚，也都在猜郭台銘是否會參選，最後郭台銘告知不選的決定。

外傳郭台銘不選的原因是找不到副手人選，劉宥彤指出，真的跟副手人選無關，因為副手人選早在兩週前就確定，是具有一點政治經歷的男性，郭台銘昨天也有向副手人選告知不選的決定。至於副手人選是誰，劉宥彤堅決不透露，僅說，現在事情已經告一段落，就不要再去打擾。

有媒體報導指出，郭台銘不參選是因為昨天晚上與媒體人趙少康與國民黨副主席郝龍斌深談後被勸退。劉宥彤說，「這件事情真的完全沒有這麼了不起的影響力，郭台銘參選與否或是決定，不是任何人可以影響的」。她尊重每個人的說法，但這個說法完全就是不恰當。

劉宥彤表示，郭台銘本來期待的是總統高度的選舉，對所有人來講都是選擇2020道路的國家方向，何其重要、嚴肅，但是在過程中，卻只看到選舉技巧的應用，為了選舉衍生很多不必要的污衊、仇恨。郭台銘這幾個月在心境上是有體會的，對郭台銘的影響遠大過於誰講什麼。

劉宥彤指出，郭台銘在思考的是當初真正參選的初心，與現在看見的情勢是否有吻合，如果承擔會造成更加撕裂對立、更多政治口水，這是否是郭台銘原來所想。有人說郭台銘這樣的想法是否太天真，但是她認為，政治應該還是要有點理想性。

劉宥彤表示，今天臉書公布的影片是在12日國民黨大老登報發聲明前就已經拍好，由知名導演范可欽操刀，當時也有拍宣布參選的版本。

針對郭台銘未來是否會重回國民黨，劉宥彤說，「不會，千萬別鬧我們了。」郭台銘就是無黨一身輕。至於是否會去幫忙台灣民眾黨，她說，會去幫助理念相同的人，郭台銘現在無黨無派，始終是中華民國最強外掛。對於郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜可能參選立委，她指出， 若大家不排斥，接下來就是個人意願的問題，郭台銘就是支持理念相同的人。

對於與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的合作是否結束，劉宥彤表示，雖然郭台銘現在沒有要進行連署，的確在這層面上就沒有這件事了，但三人仍是朋友，會如何演變，要看情勢變化。

劉宥彤在專訪結束後，面對媒體詢問，郭台銘是否爭取政黨提名、是否布局2024年大選、是否跟國民黨參選人韓國瑜見面等問題，未多做說明隨即離去，僅表示，這也太遙遠了，影片上都講得很清楚，後續的事情後續再講。（編輯：林興盟）1080917