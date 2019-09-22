總統選情拉抬立委 民進黨55到60席有一拚機會

（中央社記者葉素萍台北22日電）2020大選投票日倒數，相較於2016年民進黨在國會狂掃68席，這次民進黨目標是力拚過半的57席，目前評估應有50席以上，55席到60席「有一拚的機會」。

由於總統蔡英文目前選情穩定領先，民進黨將配合總統行程加強輔選，希望以蔡總統高支持度拉抬立委選情。黨內人士表示，目前台南、高雄情勢回穩，中部與桃竹苗為激戰區，人口眾多的桃園更是重點輔選縣市。

民進黨已完成區域立委布局，9月28日黨慶當天，將舉辦首場總統與立委參選人大型造勢活動；黨內人士指出，立委選舉目標是拚過半，也就是要拿下57席；民進黨主席卓榮泰已下令中央黨部訂定百日作戰計畫。

外界原本預計，台北市長柯文哲的台灣民眾黨的立委選情，會因郭柯結盟而得利，但因鴻海創辦人郭台銘決定不參與2020連署競選總統，而柯文哲也沒有登記為被連署人，讓民眾黨少了「母雞」，黨內人士認為，由於少了總統參選人的拉抬，民眾黨對藍綠陣營的衝擊都會下降。

不過，民進黨仍持續盯緊台灣民眾黨動向，輔選幹部說，黨內會審慎掌握因應，但不會因此煩惱。

去年九合一大敗後，民進黨內對明年的立委席次評估都相當悲觀，以「韓流」重災區高雄為例，原本的深綠票倉都成了艱困選區。

不過，黨內人士指出，隨著高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜聲勢走低，現在高雄、台南等地情勢都已回穩；中部、桃竹苗屬激戰區；全台來看，50席以上應該是保得住，55席到60席「有一拚的機會」。

黨內輔選幹部表示，目前中彰投都要強化，例如，南投現在2席現任立委都是國民黨，民進黨只要拿下任何一席都是增長；彰化縣去年九合一大選後，從執政縣市變成非執政縣市，彰化總共4席立委，民進黨占3席，也要力保；台中市也是去年九合一選舉失掉執政權的縣市，目前現任立委有些「還要加強」。

黨內輔選幹部說，桃園市也會強化輔選；去年九合一，桃園市長鄭文燦連任票數相當漂亮，在大環境艱困的氛圍下，鄭文燦票數仍較上一屆增長，不過，議員選票並不理想，呈現「市長、議員分裂投票」，這次要避免類似情況重演。

喜樂島聯盟推薦前副總統呂秀蓮參選，總統選戰還有一些變數，不過，民進黨內認為，明年總統選舉還是一場綠藍對決的選戰，蔡總統選情仍保持領先。

在幾個立委選區，蔡總統支持度遠高出立委參選人支持度，黨部會配合總統行程，加強輔選，希望轉化蔡總統的高支持度拉抬立委選情。另外，也會協助立委參選人加強個人的品牌形象、網路作戰能力及地方整合組織戰等，全面提升戰力。（編輯：楊凱翔）1080922