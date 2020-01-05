立委公辦政見會 林郁方缺席林昶佐細數政績

（中央社記者梁珮綺台北5日電）北市選委會舉行立委候選人政見發表會，第5選區無黨籍林昶佐細數自己政績，批評缺席的國民黨林郁方任內不用心；無黨籍徐立信則質疑林昶佐、林郁方政治獻金來源。

台北市選舉委員會下午舉行立委第5至第8選區候選人公辦政見發表會，每名候選人發言時間15分鐘。第5選區（萬華、北中正）出席者有林昶佐、無黨籍盧憲孚、無黨籍徐立信、聾國黨楊烱煌、一邊一國行動黨邱一峰、中華愛國同心黨周慶峻。

林昶佐在政見發表會中細數自己4年來政績，包括替人民的納稅錢把關、改善政府效能、降低年輕夫妻生活負擔、提升長照後援、主張婦女產假由現行8週延長至10週、協助新創與文創等新興產業、加速老舊都更、參與新式國防武器審查等。

林昶佐也批評對手林郁方，指林郁方擔任立委將近20年，其中有5年是立法0提案，質詢率也低到只有15%，還曾列為國會評鑑最後一名。

他在政見發表會開始前接受訪問時也表示，林郁方好像每次政見發表會都沒來，也不是第一次。

林昶佐說，政見發表會是與選民溝通的最好機會，「想要放棄這些選民的候選人，我不是很了解他的想法」，他說，即使是國民黨總統候選人韓國瑜也沒缺席政見發表會。

徐立信質疑林郁方、林昶佐在2016年選舉時，政治獻金來源多是企業、政黨補助，認為政治人物拿了財團與政黨的錢選舉，「錢比4年立委任期薪水多時，你覺得他會認真做事嗎？」並公布自己此次競選經費新台幣449萬元，只要屬於營利事業收入皆退回。

對於徐立信的質疑，林昶佐會前受訪時表示，過去幾個月以來，許多黃金地段上多掛滿徐立信的看板，有些地段的看板費用可能連林郁方都不一定花得起，認為徐立信沒必要爭論此事，所有人都有眼睛，民眾很清楚，這次選舉中，誰的布條、誰的選舉資源最少。

盧憲孚依舊頭戴鳥籠、身穿囚衣出席，指整個台灣是思想大監獄，應解放。

第6選區（大安）出席者有台灣維新沈宜璇、無黨籍楊攸凱、國民黨林奕華、民進黨謝佩芬、無黨籍黃典本、中華婦女黨孟藹倫、喜樂島聯盟張余健。

林奕華說，民進黨到了選舉時才愛中華民國，會後受訪時進一步表示，總統蔡英文先前都以「這個國家」稱中華民國，今年卻開始講中華民國，一些場合也出現國旗，質疑中華民國與國旗成為選舉工具。

對此，謝佩芬則回應，蔡總統任內都有提到中華民國，敵人不在裡面，而在外面，敵人是對著台灣虎視眈眈、威權滲透、想影響台灣內政的中國共產黨，她說，若林奕華真的愛中華民國，應該下架國民黨不分區立委被提名人吳斯懷。

林奕華在政見發表會時強調，她是唯一有民代與政務官經驗的候選人，訴求教育專業與世代共榮，教育部分，未來將推動冷氣成學校基本設備、推動三語教育、課綱調整、品格教育、校園零毒害。

她說，世代共榮部分則以推動增設公共托老空間、危老容積獎勵再延3年、閒置空間做公益使用、公平幼托補貼、學貸免息等政策，她會結合專業與經驗持續貢獻一己之力。

謝佩芬則主張「抗中保台」，提出「國家安全，捍衛主權」、「地方繁榮，大安樂活」、「經濟活絡，投資前瞻」、「婦幼安心，教育平權」、「社會和睦，保障人權」等政見。（編輯：李錫璋）1090105