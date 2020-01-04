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2020立委選舉4/40

北市立委政見 吳怡農守護民主蔣萬安基層服務

最新更新：2020/01/04 21:41
北市選委會4日舉行立委候選人政見發表會，其中第3選區的民進黨候選人吳怡農（右）主張顧民主護主權；國民黨候選人蔣萬安則強調自己的立院成績單漂亮以及基層服務紮實。（中央社檔案照片）
北市選委會4日舉行立委候選人政見發表會，其中第3選區的民進黨候選人吳怡農（右）主張顧民主護主權；國民黨候選人蔣萬安則強調自己的立院成績單漂亮以及基層服務紮實。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市選委會今天舉行立委候選人政見發表會，其中第3選區的民進黨候選人吳怡農主張顧民主護主權；國民黨候選人蔣萬安則強調自己的立院成績單漂亮以及基層服務紮實。

台北市選舉委員會今天舉行第1至4選區立委候選人政見發表會。第3選區（中山、北松山）出席的候選人有民進黨吳怡農、國民黨蔣萬安、民眾黨何景榮。

第4選區（南港、內湖）出席候選人則有國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜、一邊一國行動黨郭正典、安定力量錢一凡、喜樂島聯盟蕭蒼澤、宗教聯盟文祥志。

吳怡農政見主張堅持台灣主權及民主自由，他表示，中國野心勃勃擴張，將對付台灣的手段複製到其他國家，現在全世界已經看到台灣始終站在對的這邊。經濟利益固然重要，但若無底線地妥協，一不小心就會失去現在的生活，香港就是最好的警惕，進入國會後將堅實國防。

蔣萬安則強調基層服務紮實，包含700多場法律諮詢以及親子故事屋，並說自己為軍公教爭取很多權益。蔣萬安批評民進黨國會過半後推行一例一休等不利於台灣發展的法律。未來他要力推最低薪資法、增加產學合作及資訊科技能力，解決低薪、少子化、高工時等問題。

何景榮則批藍綠兩黨皆酬庸、不給年經人機會，只有民眾黨與黨主席柯文哲願意讓年輕人參政發聲。他主打居住正義，主張遷移松山機場、釋出更多土地蓋社會宅，講到一半還拿出蔣萬安陣營的礦泉水出來喝，凸顯自己競選資源不足。

李彥秀及高嘉瑜皆表示，港湖地區已成為北市發展的重鎮，是新門戶所在。李彥秀表示，鐵路地下化、捷運文湖線等皆有參與，而此次端出的政見則從小到老全包，如兩歲幼兒專班、托育品質提升、定位技職教育、長照保險等。

高嘉瑜則說，她是率先爭取北市開辦公托的議員，未來將推動公托公幼免抽籤、夫妻共享陪產制、房屋實坪制，讓年輕人敢生敢養。

此外，高嘉瑜表示將力推捷運東環段與民生汐止線，有助於解決港湖交通問題，在都更方面則優先處理海砂屋及違老建築，還要將電競、電玩、動漫等「宅經濟」發揚光大。（編輯：張銘坤）1090104

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