北市區域立委號次蔣萬安4吳怡農2 藍綠造勢互有攻防

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市區域立委候選人今天進行號次抽籤，藍綠在選委會前也互有攻防，國民黨稱綠營靠網軍抹黑抹紅對手、民進黨則稱藍營歧視女性。

國民黨副主席郝龍斌上午陪同8名參選人到選委會造勢，高喊八仙過海、八席全上；民進黨則各自前往抽號次，對於能否坐四望五，不分區被提名人范雲說，只要台灣隊大團結，有機會八席全上。

第1選區（北投、西士林）共有7名立委參選人，1號為無黨籍王郁揚，2號為民進黨吳思瑤，3號為一邊一國行動黨李婉鈺，4號為合一行動聯盟孫士堅，5號為人民民主黨賴宗育，6號為綠黨方儉，7號為國民黨汪志冰，其中，汪志冰打扮成超人特攻隊模樣，開心高喊「lucky 7」。

「台北市區域立法委員候選人號次抽籤」18日在台北市選委會舉行，國民黨副主席郝龍斌（2排中左）陪同汪志冰（前左）、賴士葆（前中）、蔣萬安（前右2）等8名參選人到選委會造勢，高喊八仙過海、八席全上。中央社記者王飛華攝 108年12月18日

第2選區（大同、東士林）有6名立委參選人，1號為民進黨何志偉，2號為中華統一促進黨郭啟源，3號為宗教聯盟巫超勝，4號為一邊一國行動黨陳民乾，5號為國民黨孫大千，6號為合一行動聯盟熊嘉玲。

第3選區（中山、北松山）有4名立委參選人，1號為民眾黨何景榮，2號為民進黨吳怡農，3號為安定力量田方宇，4號為國民黨蔣萬安。

第4選區（內湖、南港）有7名立委參選人，1號為一邊一國行動黨郭正典，2號為國民黨李彥秀，3號為宗教聯盟文祥志，4號為安定力量錢一凡，5號為民進黨高嘉瑜，6號為喜樂島聯盟蕭蒼澤，7號為綠黨郭佩雯。

「台北市區域立法委員候選人號次抽籤」18日在台北市選委會舉行，民進黨第6選區（大安）立委參選人謝佩芬（前左4）抽中6號，民進黨不分區被提名人范雲（前左3）陪同呼口號造勢。中央社記者王飛華攝 108年12月18日

第5選區（萬華、北中正）有8名立委參選人，1號為聾國黨楊烱煌，2號為無黨籍徐立信，3號為國民黨林郁方，4號為無黨籍盧憲孚，5號為一邊一國行動黨邱一峰，6號為無黨籍林昶佐，7號為無黨籍黃義豐，8號為中華愛國同心黨周慶峻。盧憲孚頭戴鳥籠、穿著寫有「囚」的衣服，手腕戴著手銬，高喊「解放台灣思想大監獄」。

第6選區（大安）有10名立委參選人，1號為台灣維新沈宜璇，2號為無黨籍楊攸凱，3號為國民黨林奕華，4號為無黨籍蕭瑞麟，5號為勞動黨羅世晧，6號為民進黨謝佩芬，7號為無黨籍黃典本，8號為中華婦女黨孟藹倫，9號為喜樂島聯盟張余健，10號為台灣基進葉日勤。

第7選區（信義、南松山）有5名立委參選人，1號為台灣基進王映心，2號為民眾黨蔡宜芳，3號為國民黨費鴻泰，4號為民進黨許淑華，5號為言論自由聯盟蘇伊文。

第8選區（文山、南中正）有9名立委參選人，1號為喜樂島聯盟蕭曉玲，2號為台灣動物保護黨華珮君，3號為無黨籍彭子軒，4號為綠黨柯士翎，5號為民進黨阮昭雄，6號為國民黨賴士葆，7號為台灣基進顏銘緯，8號為無黨籍李文，9號為民眾黨張幸松。（編輯：張銘坤）1081218