台南立委號次抽籤 13個政黨投入選舉

（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南18日電）台南市區域立委號次抽籤今天出爐，投入選舉的共有13個政黨，6個選區31名參選人多當場喊出抽中籤號的吉祥話，以拉抬聲勢，希望博得注意。

台南市立委號次抽籤今天上午在台南市選舉委員會舉行，部分參選人乘機造勢，有人以遊覽車動員支持者，有人高舉旗幟疾呼「當選」，更有人穿著皇帝服到場，頓時吸引不少人的目光。

台南市有6個選區31名參選人，分別是第1選區7人，第2選區3人，第3選區4人，第4選區6人，第5選區6人，第6選區5人，投入選舉的共有13個政黨，單是第1選區7名候選人，就分屬7個不同政黨。

台南市第1選區（後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區）1號是康淑敏（中華聯合黨）、2號顏耀星（台灣民眾黨）、3號賴惠員（民主進步黨）、4號蔡承攸（合一行動聯盟）、5號蘇志仁（宗教聯盟）、6號黃天辰（台灣民意黨）、7號蔡育輝（中國國民黨）。

第2選區（七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區）1號王章記（宗教聯盟）、2號李武龍（中國國民黨）、3號郭國文（民主進步黨）。

第3選區（安南區、北區）1號陳西安（無）、2號童小芸（中國國民黨）、3號陳亭妃（民主進步黨）、4號鄧秀寶（親民黨）。

第4選區（新市區、永康區、新化區）1號蔡明峰（無）、2號溫米樂（圓黨）、3號林志文（一邊一國行動黨）、4號林燕祝（中國國民黨）、5號林淑娟（宗教聯盟）、6號林宜瑾（民主進步黨）。

第5選區（安平區、中西區、南區、東區16里）1號李伯利（安定力量）、2號林義豐（無）、3號林俊憲（民主進步黨）、4號蔡淑惠（中國國民黨）、5號陳致曉（無）、6號吳炳輝（無）。

第6選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區、東區29里）1號李晉豪（安定力量）、2號洪秀柱（中國國民黨）、3號唐宇姮（台澎黨）、4號王定宇（民主進步黨）、5號翁語含（台灣維新）。（編輯：謝雅竹）1081218