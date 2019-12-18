嘉義縣市與屏東縣立委抽籤 號次出爐

（中央社18日綜合報導）第10屆立法委員選舉，今天上午在各地選舉委員會舉辦候選人號次抽籤。嘉義縣、市過程大致平和；屏東縣2選區參選人張怡抽籤後與對手，國民黨籍周佳琪的父親、屏東縣議長周典論起口角。

屏東縣立委分兩選區共15人參選。第1選區6人參選，國民黨葉壽山抽中1號、2號民進黨鍾佳濱、3號無黨籍黃冬輝、4號無黨籍蔣月惠、5號無黨籍秦鴻明、6號一邊一國行動黨潘偉龍。

屏東縣第2選區9人參選，無黨籍鄭朝明抽中1號、2號國民黨周佳琪、3號無黨籍蘇震清、4號台灣工黨何秋葺、5號中華統一促進黨何麗莉、6號無黨籍姚宗翰、7號國會政黨聯盟鄭文龍、8號無黨籍張怡、9號台澎黨馮家芸。

抽籤後張怡在選委會前與周佳琪的父親、屏東縣議長周典論吵了起來。張怡指周佳琪選舉未開跑前就到處掛看板布條，要周家交待錢從哪裡來，還指周典論護航樂樂養雞場經營人縣議員周碧雲，發公文要懲處公務人員；周典論駁斥現在哪裡有掛看板布條，也否認有懲處公務人員之事。兩人口角爭執約10分鐘才結束。

嘉義市8人參選，號次抽籤結果，1號無黨籍陳泰山、2號無黨籍凌子楚、3號無黨籍戴寧、4號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、5號國民黨傅大偉、6號民進黨王美惠、7號無黨籍蔡永泉、8號無黨籍郭瑞豐。

嘉義縣兩個選區共10人參選。第1選區（海線）號次抽籤結果，1號喜樂島聯盟黃俊雄、2號國民黨王啟澧、3號統促黨黃奕瑄、4號民進黨蔡易餘。

第2選區（山線）6人參選，號次抽籤結果，1號無黨籍許能通、2號喜樂島聯盟許韶珍、3號無黨籍林國慶、4號無黨籍簡明廉、5號民進黨陳明文、6號台灣維新黨王金山。（編輯：孫承武）1081218