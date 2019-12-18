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2020立委選舉1/26

立委選舉基宜立委抽籤 號次揭曉

最新更新：2019/12/18 12:06

（中央社記者王朝鈺、沈如峰基隆市18日電）第10屆立法委員選舉今天舉行號次抽籤，基隆市選區，民進黨蔡適應抽到1號，國民黨宋瑋莉2號；宜蘭選區，民進黨陳歐珀抽中2號，國民黨呂國華則為5號。

基隆市選舉委員會上午辦理「第10屆立法委員候選人姓名、號次抽籤」，基隆市立委應選一席，共有4人參選，抽籤由身兼市選委會主委的基隆市副市長林永發主持，以登記參選時間為抽籤順序。

無黨籍市議員張耿輝率先抽中3號，他開心比出ok高喊「票投耿輝，基隆起飛」，接著代表國會政黨聯盟的市議員楊石城抽中4號，楊石城拉起印有柿子圖案的中堂，象徵「事事如意」。

中國國民黨立委參選人宋瑋莉則在國民黨基隆市黨部主委黃希賢、基隆市議會議長蔡旺璉等人陪同下到場，宋瑋莉抽到2號後，立刻拉起印有「2020選2號」的紅布條，高喊「2020選2號」。

尋求連任的民主進步黨立法委員蔡適應，則在妻子蔡喬婷與多名市議員等支持者陪同下到場抽籤，抽中1號時，支持者激動高呼「第1名的立委抽1號、立委要選第1名的蔡適應」。

至於宜蘭選區，上午則在縣府大廳舉行號次抽籤，無黨籍參選人黃定和抽中1號、陳歐珀抽中2號、勞動黨籍許育嘉3號、台灣維新林獻山4號、呂國華5號、無黨籍孫博萮6號。（編輯：屈享平）1081218

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