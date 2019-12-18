花東澎金馬立委抽籤順利 參選人高歌緩和氣氛

（中央社18日綜合報導）各地選委會今天辦理區域立委候選人號次抽籤作業，花東澎金馬等地都順利舉行，各自陣營也有支持者到場助陣加油，其中金門選區的洪志恆邊唱「我的未來不是夢」邊抽籤，讓氣氛輕鬆許多。

花蓮縣選委會今天辦理區域立委號次抽籤作業，各參選人依登記先後次序抽籤。蕭美琴、黃啟嘉及傅崐萁陣營都動員支持者在選委會外呼喊口號加油，三方陣營互相拚場。

花蓮選區抽籤結果，1號蕭嘉豪（民生公益）、2號蕭美琴（民主進步黨）、3號黃啟嘉（中國國民黨）、4號許願神（台灣前進黨）、5號曹純明（中華統一促進黨）、6號傅崐萁（無）。

台東縣選區抽籤結果，1號張志明（中國國民黨）、2號陳允萍（台灣民眾黨）、3號張坤和（無）、4號劉櫂豪（民主進步黨）。今天藍綠陣營都有上百支持者到場力挺、拚場；陳允萍則是妻子和4名新住民聲援，張坤和單槍匹馬。

澎湖一席區域立委選舉號次抽籤，由兼任澎湖選委主委的副縣長許智富主持，3位參選人都親自抽籤。呂應宏（喜樂島聯盟）抽中1號；2號歐中慨（中國國民黨）喊出一定勝利；抽中3號楊曜（民進黨）高喊都投3號3連任。

歐中慨隨後由妻子、黨部主委許國政等近200人陪同，聲勢最為盛大，會後並以徒步方式遊行市區；楊曜與妻子、多名議員和近100名支持者到場；呂應宏則由2名同學陪同，低調的完成抽籤，過程順利。

金門選區號次抽籤除了陳福海、洪正未出席外，其他8人都到場抽籤。其中，洪志恆改編歌曲「我的未來不是夢」，邊唱邊抽，增加輕鬆氣氛，並高喊「三陳都應退出政壇，唯一支持洪志恆」。

抽籤結果由洪志恒（金門高粱黨）抽中1號、2號許丕肯（中華新住民黨）、3號陳滄江（無）、4號林志錦（無）、5號洪正（台灣基進）、6號盧月香（中國生產黨）、7號陳福海（無）、8號洪和成（無）、9號陳玉珍（中國國民黨）、10號程耀德（中華統一促進黨）。

連江縣立委選舉抽籤，抽中3號的現任國民黨籍立委陳雪生在縣長劉增應、多名議員陪同下，展現地方到中央團結氣勢；抽中1號的曹爾忠、4號李克焜（國會政黨聯盟）、5號王長明（無）都在團隊陪同下完成抽籤；抽中2號的李問（民主進步黨）由助理代為抽籤。（編輯：孫承武）1081218