彰化南投雲林區域立委選舉 號次抽籤出爐

（中央社18日綜合報導）第10屆立法委員選舉今天舉行號次抽籤，彰化、南投及雲林縣抽籤結果出爐，彰化藍綠兩黨抽完籤後都拉布條呼口號造勢；雲林縣部分，前雲林縣長蘇治芬請人代抽，未親自出席抽籤。

第10屆區域立法委員今天進行號次抽籤，彰化縣立委抽籤在彰化縣政府第二行政大樓舉行，彰化縣4個選區總計有16人完成登記，不過今天進行抽籤，第3選區無黨籍立委參選人楊麗香以及第4選區綠黨蕭翠瑩、勞動黨何倍爾等3人沒有親自到場，由彰化縣選委會工作人員代抽。

抽籤結果出爐，彰化第1選區（鹿港、福興、秀水、和美、伸港、線西）1號國民黨柯呈枋、2號民進黨陳秀寶；彰化第2選區（彰化市、花壇、芬園）1號國民黨張瀚天、2號民進黨黃秀芳、3號無黨籍黃玉芬。

彰化第3選區（北斗、埤頭、溪州、二林、竹塘、大城、芳苑、溪湖、埔心、埔鹽）1號國民黨謝衣鳳、2號無黨籍楊麗香、3號台澎黨劉銀鬃、4號民進黨洪宗熠；彰化第4選區（員林、大村、永靖、田中、社頭、二水、田尾）1號勞工黨林怡彣、2號無黨籍洪祐輔、3號綠黨蕭翠瑩、4號民進黨陳素月、5號國民黨蕭景田、6號安定力量陳志傑、7號勞動黨何倍爾。

在號次抽籤結束後，彰化縣長王惠美帶領中國國民黨籍的4名立委參選人高呼口號，營造勝選氣勢；王惠美說，如果國民黨在彰化4席立委全上，加上總統勝選，相信對於彰化縣的建設有幫忙。

至於民進黨的部分，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富則說抗中保台，「下架吳斯懷」，也希望民眾把票投給民進黨的4名立委參選人，順利守護台灣。

南投縣立委選舉號次抽籤在南投縣政府舉行，南投縣立委選舉2個選區7名參選人要抽號次，南投第1選區（草屯、中寮、國姓、埔里、魚池、仁愛）1號國民黨馬文君、2號民進黨蔡培慧；南投第2選區（南投、名間、水里、集集、信義、竹山、鹿谷）1號國民黨許淑華、2號宗教聯盟謝福全、3號台灣基進黨吳承叡、4號合一行動聯盟傅文佐、5號民進黨陳癸佑。

至於雲林縣立委選舉號次抽籤，雲林第1、第2選區共8名參選人，除民進黨立委參選人蘇治芬委託助理代抽外，其他人都到場；抽籤結果出爐，第1選區（虎尾、土庫、褒忠、元長、東勢、台西、麥寮、四湖、北港、口湖、水林）1號國民黨張嘉郡、2號民進黨蘇治芬、3號無黨籍林富源，4號台灣革命黨李昭儀。

第2選區（斗六、林內、莿桐、斗南、大埤、古坑、西螺、二崙、崙背）1號無黨籍彭新銘、2號民進黨劉建國、3號喜樂島張永津、4號國民黨謝淑亞。（編輯：謝雅竹）1081218