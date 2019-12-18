竹竹苗立委號次抽籤 支持者喊口號壯聲勢

（中央社18日綜合報導）今天舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤，在新竹市、新竹縣、苗栗縣部分，各參選人由支持人馬陪同到現場，並在場外喊口號為參選人加油壯聲勢，隨後前往掃街拜票，爭取選民認同。

新竹市選舉委員會今天在新竹市政府綜合大禮堂辦第10屆立法委員選舉新竹市候選人姓名號次抽籤。6名參選人都出席參加抽籤，而抽籤結果，1號鄭正鈐、2號鄭宏輝、3號廖蓓瑩、4號王榮德、5號高鈺婷、6號曾楷耀。

國民黨的鄭正鈐在市議會議長許修睿陪同下前往抽籤，抽中籤王1號，喊出「一定當選」口號。民進黨鄭宏輝由立法委員柯建銘陪同抽籤，抽中2號，並高喊「2020台灣要贏、選2號、新竹一定贏」。雙方抽籤後進行車隊掃街，氣勢高昂。

國會政黨聯盟廖蓓瑩抽到3號，隨即喊出「三陽開泰、一定會贏」。時代力量高鈺婷抽中5號，支持者高呼「5號五告讚、5號5希望」。另外，台灣維新政黨曾楷耀與無黨籍王榮德在抽籤後離開會場。

新竹縣選委會在縣府大禮堂，先後進行2個區域立委選區號次抽籤作業。竹縣選委會總幹事黃文旭表示，第1選區有6人、第2選區有7人登記參選，僅有台灣基進黨劉士睿未親自出席抽籤，由選委會代抽。

抽籤結果，新竹縣第1選區，1號為林為洲、2號劉復嵐、3號余筱菁、4號吳旭智、5號周江杰、6號傅家賢。新竹縣第2選區，1號林碩彥、2號陳冠宇、3號林思銘、4號鄭朝方、5號黃秀龍、6號劉士睿、7號邱靖雅。

在第1選區部分，第一位上台抽籤為綠黨余筱菁，抽中3號。隨即為國民黨林為洲抽中1號，喊出「一馬當先」、而民進黨周江杰抽到5號，會後，他跳一段象徵「舞力全開」舞蹈展氣勢。

無黨傅家賢抽到6號，喊「六六大順」，國會黨吳旭智抽中4號，直呼「心想事成」。無黨劉復嵐最後抽籤，抽中2號。

而第2選區部分，民進黨鄭朝方在立法委員林靜儀陪同抽籤，抽中4號，喊出「勢如破竹」、「勢在必行」、「勢不可擋」，隨即展開市場拜票，力求選民認同。國民黨林思銘抽中3號說，「衝選戰贏勝利。」

國會政黨聯盟邱靖雅，為最後抽籤者，抽中7號，直說「lucky seven」。而現場各陣營對於抽中的號碼都認為，沒有特別偏好哪一號，所抽中的數字，都是好數字，將全力以赴，強化選民印象，爭取勝選。

苗栗縣選舉委員會上午9時在苗栗縣政府文化觀光局中正堂辦理第10屆立法委員選舉苗栗縣候選人號次抽籤，此次登記參選12人中，除第1選區（海線）鍾林芷綸以及第2選區（山線）林昱同、林名哲、曾宛菁未到場由選委會或委託人代抽外，其餘8名參選人均親自到場抽籤。

抽籤結果，苗栗縣第1選區，1號為鍾林芷綸、2號為羅貴星、3號為朱哲成、4號為陳超明、5號為朱英濠、6號為曾國良；第2選區，1號為温俊勇、2號為徐定禎、3號為曾宛菁、4號為林名哲、5號為林昱同、6號為徐志榮。

民進黨山、海線選將徐定禎、羅貴星不約而同抽中2號，抽籤結束後與助選團在中正堂外高喊「山海雙贏！2020台灣要贏」；國民黨山線徐志榮、海線陳超明分別抽中6號及4號，徐志榮說，兩人並肩作戰「十全十美」，並在藍營支持者簇擁下高呼「凍蒜」。

除藍綠陣營外，現任頭份市民代表會主席、無黨籍立委參選人温俊勇也由百餘名支持者陪同抽籤，結果抽中「籤王」1號，胞妹、縣議員温宜靜立刻為他披上號次彩帶；抽籤過後，3方助陣人馬各據中正堂前廣場一方，高呼口號造勢，為選戰加溫，熱鬧滾滾。（編輯：李錫璋）1081218

「第10屆立法委員選舉苗栗縣候選人號次抽籤」18日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂辦理，12名參選人中8人親自出席抽出號次。中央社記者管瑞平攝 108年12月18日

新竹市選舉委員會18日舉辦第10屆立法委員選舉號次抽籤。民進黨新竹市立法委員參選人鄭宏輝（前右）抽中2號，高喊「2020台灣要贏、選2號、新竹一定贏」。中央社記者郭宣彣攝 108年12月18日

新竹市選舉委員會18日舉辦第10屆立法委員選舉新竹市候選人姓名號次抽籤，國會政黨聯盟的廖蓓瑩（前）抽到3號，喊出「三陽開泰、一定會贏」。中央社記者郭宣彣攝 108年12月18日

新竹縣選舉委員會18日在縣府大禮堂舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤，國民黨新竹縣第1選區立委參選人林為洲（前）抽中1號，喊出「一馬當先」。中央社記者郭宣彣攝 108年12月18日

新竹縣選舉委員會18日在縣府大禮堂舉行第10屆立法委員選舉號次抽籤，國會政黨聯盟新竹縣第1選區立委參選人吳旭智（前）抽中4號。中央社記者郭宣彣攝 108年12月18日