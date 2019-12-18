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第10屆原住民立委選舉 21候選人完成號次抽籤

最新更新：2019/12/18 16:12

（中央社記者顧荃台北18日電）中選會今天下午舉行原住民立法委員選舉候選人姓名號次抽籤，包括國民黨參選人廖國棟與孔文吉、民進黨立委陳瑩、台灣維新黨參選人高潞．以用等21人，依序完成抽籤。

中選會表示，第10屆原住民立法委員選舉候選人共有21人，分別為平地原住民候選人10人，以及山地原住民候選人11人。

中選會下午舉行姓名號次抽籤，由中選會主委李進勇擔任抽籤程序主持人。

首先進行平地原住民候選人號次抽籤，依序分別抽出1號鄭天財（Sra．Kacaw）、2號巫化．巴阿立佑司、3號黃仁、4號高潞．以用．巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）、5號曾美華、6號楊進福、7號達佶祐．卡造（Takiyo．Kacaw）、8號張寶美（Ungo．Panay）、9號陳瑩，以及10號廖國棟（Sufin．Siluko）。

其次進行山地原住民候選人號次抽籤，分別抽出1號伍麗華（Saidhai．Tahovecahe）、2號林曉婷、3號高畹芯、4號高金素梅、5號張曜羣（Lawpaw．Buya）、6號撒卡伊、7號伊斯坦大．貝雅夫．正福（Istanda．Paingav）、8號章正輝（Lemaljiz．Kusaza）、9號錢宥均、10號孔文吉與11號林信義。（編輯：林興盟）1081218

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