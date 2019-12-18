台中市立委號次抽籤 42人參選搶8席

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市立委號次抽籤今天舉行，台中市立委選舉分8選區，共有42名參選人搶8席，其中參選人數最多的是第5選區的9人，最少的是第2選區的2人。

台中市立委號次抽籤上午在南屯區豐樂公園演藝廳舉行，國民黨第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）立委參選人楊瓊瓔，昨晚才透過臉書宣布請辭台中市副市長，今天由大批支持者陪同親自抽籤，抽中6號；她的主要對手現任無黨籍立委洪慈庸則由助理代為抽籤，抽中3號。

民進黨第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）立委參選人的立法院副院長蔡其昌、第7選區（太平、大里）立委何欣純都未親自出席抽籤，由主席蕭清杰代抽，結果兩人都抽中1號，而蔡其昌的主要對手國民黨參選人林佳新抽中2號，何欣純的主要對手國民黨參選人莊子富則抽中4號。

台中市第5選區（北區、北屯區）這次有9人出來參選，選情激烈，民進黨由新生代參選人莊競程迎戰國民黨立委沈智慧，兩人都親自出席抽籤，結果莊競程抽中2號，沈智慧抽中3號。

台灣民眾黨這次在台中市提名3名立委參選人，包括第3選區張睿倉、第4選區張渝江、第5選區謝文卿等人，台北市長柯文哲的爸媽及「學姊」黃瀞瑩陪同出席抽籤，柯媽媽說，年輕人較有元氣，實實在在、腳踏實地，希望他們都能高票當選。

國民黨第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），這次只有藍綠陣營參選人對戰，其中國民黨立委顏寬恒由父親鎮瀾宮董事長顏清標陪同抽中1號，而他的對手台灣基進陳柏惟則抽中2號。

台中市各選區立委抽籤號次如下：第1選區1號蔡其昌（民主進步黨）、2號林佳新（中國國民黨）、3號黃朝淵（親民黨）。第2選區1號顏寬恒（中國國民黨）、2號陳柏惟（台灣基進）。第3選區1號朱立凡（宗教聯盟）、2號宋柏澄（台澎黨）、3號洪慈庸（無）、4號張睿倉（台灣民眾黨）、5號張炯春（喜樂島聯盟）、6號楊瓊瓔（中國國民黨）。

第4選區（西屯、南屯區）1號李家葳（中華統一促進黨）、2號陳志彬（無）、3號黃馨慧（中國國民黨）、4號楊書銘（國會政黨聯盟）、5號張渝江（台灣民眾黨）、6號張廖萬堅（民主進步黨）、7號紀經儀（合一行動聯盟）、8號林金連（無）。第5選區1號段體佩（無）、2號莊競程（民主進步黨）、3號沈智慧（中國國民黨）、4號彭振芳（台灣前進黨）、5號苗豐隆（無）、6號賴建豪（親民黨）、7號顧吉熙（無）、8號黃名白（無）、9號謝文卿（台灣民眾黨）。

第6選區（西區、東區、中區、南區）1號楊木蘭（無）、2號黃國書（民主進步黨）、3號吳光中（親民黨）、4號洪偉富（宗教聯盟）、5號李中（中國國民黨）。第7選區1號何欣純（民主進步黨）、2號蔣祖棋（司法正義黨）、3號林培基（一邊一國行動黨）、4號莊子富（中國國民黨）、5號傅若怡（合一行動聯盟）。第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）1號翁美春（民主進步黨）、2號江啟臣（中國國民黨）、3號朱智德（台灣維新）、4號劉星龍（無）。（編輯：謝雅竹）1081218