北市立委政見會 李婉鈺直攻對手吳思瑤細數政績

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市選委會舉辦立委選舉公辦政見發表會今天登場，第一選區候選人李婉鈺直攻對手，吳思瑤則細數擔任立委時推動政績和未來願景做回應，汪志冰未出席政見發表會。

台北市選舉委員會下午舉辦立委選舉公辦政見發表會，每名候選人有15分鐘發言時間，第一選區（北投、士林天母）立委候選人，包含一邊一國行動黨的李婉鈺、現任民進黨籍立委吳思瑤等6名候選人皆出席，國民黨籍汪志冰未出席。

首先上台發表政見的李婉鈺直攻對手吳思瑤、汪志冰。李婉鈺說，吳思瑤沒中心思想、本土價值，且跟親中人士往來，並提及北投區海砂屋、老舊建物多，吳思瑤、汪志冰未協助居民改善，像她有建築和都市專業，若當選立委後，可協助、推動一坪換一坪等政策。

李婉鈺表示，吳思瑤可保證當選立委後，不會再投入下一屆的台北市長選舉嗎？若她順利當選立委，絕對不會落跑。

吳思瑤上台發表政見時說，非常遺憾有候選人願意花時間在做政治口水和不實批評，她不會做相關回應，並開始細數她擔任立委的相關政績和未來願景。

吳思瑤提到她任內成功推動海砂屋重建案例，並強調她曾協助修定都市更新相關法規，這是她在立法院努力成績，並呼籲「不要開太多都更芭樂票」。

此外，曾擔任台北市政府廉政透明委員會委員的綠黨籍立委候選人方儉在發表政見時，則是呼籲選民不要投票給台灣民眾黨。（編輯：張銘坤）1090104