小黨競爭激烈 黃國昌：用政策理念爭取支持

時代力量立委黃國昌（前上左）4日南下高雄，陪同黨籍高雄市立委候選人陳惠敏（前上右）進行車隊掃街拜票，強調要以理念爭取支持，呼籲民眾政黨票投時力。中央社記者王淑芬攝 109年1月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）選前黃金週，各政黨努力衝刺選情，時代力量立委黃國昌今天面對小黨競爭的問題，他表示，用人才、政策、理念及價值爭取支持，勿流於口水及不必要的攻擊。

黃國昌今天陪同高雄第7選區（鳳山區）時代力量立委候選人陳惠敏車隊掃街拜票等行程，他於陳惠敏競選總部出發前接受媒體聯訪做上述的回應。

政黨除了區域立委的席次之爭，也努力拚政黨票，媒體提問面對小黨競爭是否有危機及政黨得票的壓力。

黃國昌表示，希望政黨良性競爭，時力用人才、政策、理念跟價值爭取支持，不要流於口水或是不必要的攻擊。他說，過去3年多，立法院問政的表現，不管是打擊貪官污吏還是在監督違法濫權，時力表現稱職，少少幾席立委展現出來的監督能量比35席的國民黨強的多了。

如何在最後關頭衝刺選情？黃國昌表示，沒有花俏的選舉策略，就是推出最專業的人選，負責任的政策，堅持核心價值和理念，盼台灣人民讓時力在國會續扮演監督的力量。

黃國昌預告稍後要在慶富大樓直播，他表示，慶富獵雷艦弊案造成人民很大的損失，參與其中，不管是公股行庫的董事或者是參與其中的官員，相關責任還沒有被追究。

選前發生了黑鷹直升機失事意外，黃國昌希望這次事件，不要和選舉有任何的牽扯；盼政黨面對國家災難都應該用最謙卑哀痛的心情面對。（編輯：謝雅竹）1090104