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2020立委選舉開戰，第10屆立委總席次共計113席，兩大政黨國民黨、民進黨目標都是席次過半，台灣民眾黨、時代力量積極布局區域立委，小黨力拚出頭來勢洶洶。
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2020立委選舉5/35

新北立委選舉 參選人號次抽籤完成滿場吉祥話

最新更新：2019/12/18 14:06
新北市選舉委員會18日進行立委選舉號次抽籤，新北市共12選區72名參選人，除了部分參選人因故無法前往，而由選委會或委託他人代抽之外，其餘人皆在支持者陪同下前往選委會抽籤。中央社記者葉臻攝　108年12月18日
新北市選舉委員會18日進行立委選舉號次抽籤，新北市共12選區72名參選人，除了部分參選人因故無法前往，而由選委會或委託他人代抽之外，其餘人皆在支持者陪同下前往選委會抽籤。中央社記者葉臻攝　108年12月18日

（中央社記者葉臻新北18日電）新北市選舉委員會今天進行立委選舉號次抽籤，抽籤作業分2組同時進行，約在上午11時完成72名參選人的抽籤作業，參選人在抽籤後，大都搭配數字說些吉祥話，場面熱絡。

新北市共12選區72名參選人，除了部分參選人因故無法前往，而由選委會或委託他人代抽之外，其餘人皆在支持者陪同下前往選委會抽籤。

新北市第10選舉區（土城、三峽），國民黨籍林金結帶著妻子來抽籤，抽中1號後開心說要「一吻定江山」，兩人現場恩愛相吻，同選區民進黨籍吳琪銘抽到2號，無黨籍李縉穎則在鴻海創辦人郭台銘陪同下完成抽籤，抽到3號，喊出「土三選3」。

新北市第8選舉區（中和76里），親民黨籍李正皓在親民黨副總統候選人余湘陪同下抽籤，抽到6號，同選區民進黨籍江永昌抽到5號，國民黨籍邱烽堯抽到1號。

新北市第7選舉區（板橋東區61里），國民黨籍柯志恩抽中2號，現場高喊「2020選2號」，民進黨籍羅致政抽到7號，開心喊出「旗開得勝」，民眾黨籍吳達偉抽中5號，說出「五福臨門、票投吳達偉」。

新北市第12選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），國民黨籍李永萍因為趕行程加上走錯路，抵達會場時已被選委會代抽完畢，號次4號，李永萍表示，雖有點可惜，但4號代表「事事順利」也很好，時代力量賴嘉倫抽到1號，民進黨籍賴品妤則抽到6號。

新北市第5選舉區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里），民進黨籍蘇巧慧抽到1號，喊出「1號蘇巧慧，一定留國會」，同選區國民黨籍黃志雄抽到2號。

新北市第4選舉區（新莊），國會政黨聯盟王斯儀變裝成武則天，在選委會1樓跳舞，抽到5號，民進黨籍吳秉叡抽到3號，國民黨籍陳明義抽到7號。

新北市第1選舉區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區），民進黨呂孫綾抽到6號，國民黨洪孟楷抽到7號，時代力量張衞航抽到3號。

新北市第2選舉區（五股區、蘆洲區及三重區16里），民進黨林淑芬由選委會代抽，抽到1號，國民黨黃桂蘭抽到3號。

新北市第3選舉區（三重），民眾黨李旻蔚委託代抽，抽到4號，民進黨余天委託代抽，抽到6號，無黨籍李翁月娥抽中2號。

新北市第6選舉區（板橋西區65里），民進黨張宏陸委託代抽，抽到1號，國民黨林國春抽到4號，親民黨石人仁抽到3號。

新北市第9選舉區（永和、中和17里），民進黨蔡沐霖委託代抽，抽到3號，國民黨林德福抽到4號。

新北市第11選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），國民黨羅明才抽到3號，民進黨張銘祐抽到7號。（編輯：李錫璋）1081218

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