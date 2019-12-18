立委高市參選人號次抽籤 花招百出尬場

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄18日電）第10屆立委選舉高雄市參選人號次抽籤，8個選區48人參選。有參選人大陣仗造勢、單槍匹馬，也有人打扮官將首，台灣獨立黨參選人清涼上身，由女警為她圍上布巾請出場。

今天抽籤在文化中心至善廳進行，各參選人陣營齊聚文化中心前廣場，旗幟飛揚，輸人不輸陣，大聲公互拚音量高喊「凍蒜」，此起彼落，互尬拚氣勢意味濃厚；也有人單槍匹馬到場，就是要搶鏡頭爭曝光機會。

抽籤作業準時在上午10時舉行，由高雄市選委會主委、副市長陳雄文坐鎮。參選人依唱名順序上台抽籤，第一個被唱名上台的是第一選區民進黨立委參選人邱議瑩，抽中3號，喊出「3張選票顧台灣」口號。隨後上台是國民黨參選人王齡嬌，她一身「官將首」的妝扮非常搶眼，抽中2號。

上台抽籤的參選人都有備而來，每人都依號次喊出吉祥口號。參選人抽籤完後立即告知在外面廣場等待的助選團隊，隨即貼上抽中的號碼貼紙，上街展開掃街遊行。

特別的是第3選區以台灣獨立黨參選的柳淑芳打扮清涼，先以一條台灣獨立黨的旗幟綁成一件外衣上台抽籤，當她抽完號次就在台上脫下旗幟，上身只剩下一支綠色台灣獨立黨的三角旗圍住上身內衣，一旁的女警隨即為她披上黃色大桌布，不准她再逾矩，但她一再抗拒並表達「台灣獨立」及「飛彈習近平」的訴求。

現場就在和員警拉扯下，柳淑芳被請出至善廳。她告訴記者，登記參選新台幣20萬元保證金是借來的，就為了表達「台灣獨立」訴求。柳淑芳已3次參選市議員、第2次登記選立委。

第3選區（左營、楠梓）有11人參選，是全國最多參選人的選區。無黨籍女將郭新政參選以來一路緊咬國民黨籍參選人黃昭順，果然黃昭順先上台抽中6號，緊隨著上台抽籤的郭新政抽中7號。尋求連任的劉世芳抽到8號，喊出高雄「八仙過海、光復高雄」。

第10屆立法委員選舉高雄市參選人號次抽籤結果，第1選區：1號晏揚清（台灣工黨）、2號王齡嬌（中國國民黨）、3號邱議瑩（民主進步黨）、4號黃綉晶（親民黨）、5號羅鼎城（台灣民眾黨）。

第2選區：1號黃韻涵（中國國民黨）、2號邱志偉（民主進步黨）、3號李柏融（台灣維新）。

第3選區：1號柳淑芳（台灣獨立黨）、2號湯金全（無黨）、3號李郭秋蘭（宗教聯盟）、4號莊于萱（喜樂島聯盟）、5號鄭品娟（國會政黨聯盟）、6號黃昭順（中國國民黨）、7號郭新政（無黨）、8號劉世芳（民主進步黨）、9號蘇博廷（親民黨）、10號莊貽量（台灣民眾黨）、11號王貴雄（興中同盟會）。

第4選區：1號林岱樺（民主進步黨）、2號黃兆呈（台灣維新）、3號周凱崙（無黨）、4號孫蓬逸（台澎黨）、5號徐慶煌（中國國民黨）。

第5選區：1號李佳玲（台灣民眾黨）、2號黃柏霖（中國國民黨）、3號李昆澤（民主進步黨）。

第6選區：1號李鎔任（國會政黨聯盟）、2號林鴻正（喜樂島聯盟）、3號劉仙娥（勞動黨）、4號周金榜（無黨）、5號吳佩蓉（無黨）、6號吳益政（親民黨）、7號劉哲嘉（台澎黨）、8號李建輝（台灣維新）、9號趙天麟（民主進步黨）、10號陳美雅（中國國民黨）。

第7選區：1號李雅靜（中國國民黨）、2號吳青木（台澎黨）、3號許智傑（民主進步黨）、4號葉鳳強（無）、5號陳惠敏（時代力量）、6號林杰正（無黨）、7號秦詩雁（親民黨）。

第8選區：1號敖博勝（台灣民眾黨）、2號陳麗娜（中國國民黨）、3號賴瑞隆（民主進步黨）、4號蔡媽福（宗教聯盟）。（編輯：孫承武）1081218