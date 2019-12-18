區域立委選舉 桃園號次抽籤出爐

桃園市選舉委員會18日上午辦理6個立法委員選區的號次抽籤作業，第1選區5名立委參選人一邊一國行動黨沈育和（左起）、民進黨鄭運鵬、台灣民眾黨陳泓維、國民黨陳根德及無黨籍楊淂鉉，特別在抽籤前合影。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市選舉委員會今天辦理6個立法委員選區的號次抽籤作業，各參選人紛紛準備吉祥話及造勢看板道具，希望有個好彩頭，民主進步黨參選人黃世杰則打扮為絕地武士，格外吸睛。

桃園市選舉委員會上午辦理「第10屆立法委員候選人姓名、號次抽籤」，桃園市區域立委應選6席，共有28人參選，上午10時起由桃園市第1選區開始，依參選人登記順序抽籤，號次依序為1號中國國民黨參選人陳根德，2號為爭取連任的民主進步黨參選人鄭運鵬，3號是無黨籍參選人楊淂鉉，4號為台灣民眾黨參選人陳泓維，5號則是一邊一國行動黨參選人沈育和。

桃園市第2選區立委號次抽籤，依序為民進黨參選人黃世杰抽中1號籤王，未到場的台灣維新參選人吳文凱，由選委會代抽到2號，中華統一促進黨參選人陳志豪抽中3號，台澎黨參選人張馨云抽到4號，中國國民黨參選人吳志揚則抽中5號。

黃世杰今天特別裝扮成星際大戰電影中「絕地武士」的模樣，並在場外拿出道具光劍揮舞造勢，喊出「一號黃世杰、對抗邪惡勢力」的他說，自己是星際大戰迷，絕地武士象徵的就是正義跟善良，要對抗紅色勢力護國保台對抗中國入侵，打扮成絕地武士就是要提醒大家一起保衛台灣。

抽到5號的吳志揚則表大喊「五隻羊五告讚」，他說，自己綽號就是「5隻羊」，過去選舉就希望能抽到5號，今天終於如願以償，希望當選後帶給大家「五告讚」的問政品質與好日子。

桃園市第3選區立委號次抽籤，由委託代理人的中華文化復興在理黨參選人胡文中抽中1號，中國國民黨參選人魯明哲抽到2號，3號是由選委會代抽的宗教聯盟參選人李奇峰，民主進步黨參選人彭俊豪則抽到4號，時代力量參選人林佳瑋抽中5號，未到場的無黨籍參選人李文雄則由選委會代抽到6號。

至於桃園市第4選區的號次抽籤，依序為國會政黨聯盟參選人林國政抽到1號，未到場的勞動黨參選人李中由選委會代抽出2號，合一行動聯盟參選人吳清江抽到3號，4號是中國國民黨參選人萬美玲，5號則是民主進步黨參選人鄭寶清。

桃園市第5選區立委號次抽籤，依序為中國國民黨參選人呂玉玲1號，未到場的勞動黨參選人劉芳萍由選委會代抽出2號，國會政黨聯盟參選人張誠抽到3號，無黨籍參選人易乃文為4號，5號則是民主進步黨參選人蔣絜安。

至於桃園市第6選區立委號次抽籤，依序為抽中1號的是國民黨參選人陳學聖，2號是無黨籍參選人趙正宇。（編輯：李錫璋）1081218