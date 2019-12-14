花蓮藍綠營選戰風格大不同 非典型挑戰傳統

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮立委選戰，藍綠三名主要選將風格大不同，泛藍傅崐萁、黃啟嘉走掃街、逐家拜票的傳統路戰；擅長空戰的民進黨蕭美琴，以音樂會、座談會和非典型童趣競總，拉近選民距離。

各參選人依過往資歷、鎖定族群都有不同選戰模式，泛藍以組織、社團見長，支持者普遍年齡層偏高；綠營同樣也有掃街拜票，但他們更善於社群、通訊軟體，年輕選民接受度高，不但能在網路討論、分享，走出網路辦座談會同樣有人氣。

蕭美琴一改過去4年默默耕耘，這次選戰強力放送歷年政績，競選總部風格童趣，以列車模型展現鐵公路相關政績，拍照打卡區，搶攻臉書版面，還設有親子遊戲區、手沖咖啡區，都是花蓮少見的非典型、零距離選戰風格。

擅長空戰的蕭美琴，這次也到台北與旅外的花蓮青年、學生直接面對面舉辦青年座談會，大聊從政甘苦談、花東交通及產業困境等，熟稔外交的她，也與青年朋友暢談香港議題，呼籲青年關注公共議題，一同支持對的價值。

蕭美琴過去在農業領域經營的深，爭取多項農業相關建設、福利，民進黨副總統參選人賴清德，也陪同蕭美琴從南區玉里一路向北到花蓮是拜票，穩固南區、農友票源。

選戰經驗豐富的傅崐萁，以懇親會走訪花蓮市、吉安鄉兩大票倉各村落，由當地村里長帶領，進行地毯式的拜票，走的是傳統選戰模式，鎖定較少使用網路的長輩，用腳勤、握手博民心。

傅崐萁在懇親會提出國道6號延伸、育兒政策到青年優惠政見等，都與國民黨總統參選人韓國瑜並行，強打「支持韓國瑜，下架蔡英文」口號，淡化無黨籍身分。

而他縣長任內力挺的軍公教，也是這次政見主軸，全國公務人員協會榮譽理事長李來希不僅競總成立出席站台，也幫忙分擔傅崐萁的拜票行程；傅崐萁承諾要進立院將年改制度修回合情、合理、合法，拉攏軍公教票源。

政治素人黃啟嘉雖有縣黨部力挺，但少了政績優勢，加上泛藍分裂危機，面臨票源恐被瓜分危機。黃啟嘉密集走訪市場、街頭揮手拜票，積極參與大小活動，增加曝光度。

面對泛藍分裂危機，黃啟嘉要力守藍營6、7成得票率的基本盤，再三強調自己是合情、合理、合法的正藍血統，還有前縣長謝深山、王慶豐等藍營地方大老分別擔任後援會會長、競總顧問團長，鎮守藍營基本盤。

而一波三折的韓國瑜、黃啟嘉聯合競總成立，最終仍等不到韓國瑜，改由前總統馬英九率領國民黨副秘書長蔡正元、立委曾銘宗、不分區立委參選人鄭麗文、葉毓蘭等國民黨重量級貴賓站台，要守住自家推出的正牌藍軍黃啟嘉。

花蓮立委選舉有6人參選，民進黨徵召現任立委蕭美琴、國民黨提名黃啟嘉、無黨籍傅崐萁、台灣前進黨提名花蓮市民代表許願神、中華統一促進黨曹純明以及民生公益黨蕭嘉豪。（編輯：孫承武）1081214