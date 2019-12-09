花蓮立委選戰 各陣營拉攏青年選票

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮立委選戰，民進黨蕭美琴今天舉辦青年座談會，向旅外花蓮青年報告她多年耕耘的成績；國民黨黃啟嘉要求挹注經費，強化教育；無黨籍傅崐萁提出青年4大政見。

民進黨徵召的現任立委蕭美琴與前縣長傅崐萁都曾在花蓮立委選舉拿到逾6萬張票，國民黨提名的黃啟嘉，在傅崐萁號稱「正藍軍」情形下，藍營陷入分裂危機，目前各陣營無不卯足勁，爭取選民支持。

蕭美琴今晚在台北市古亭捷運站附近舉辦「蕭美琴立委x花蓮青年座談會」，與旅外的花蓮青年、學生直接面對面，除了報告這幾年來她在花蓮耕耘的政績及2020選舉的參選動機與政見之外，也希望可以聽到更多花蓮青年對於花蓮這塊土地未來發展的建議。

傅崐萁以懇親會形式走訪各鄉鎮，他提出青年4大政見，分別是國家支持青年成家專案，青年首次購屋，政府補貼利息50%，期間15年；學貸免息，由政府補貼，畢業5年後再分10年償還本金；鼓勵企業進用青年就業，要求政府擬定企業進用青年減稅措施；國家鼓勵企業培育人才出國深造，企業所投資成本由政府減稅優惠。

黃啟嘉今天提出「教育為人才之本」政見，要求中央重視花蓮在地教育資源，以政府力量聘請優秀師資進駐，讓花蓮的青年學子，在優質教育環境中培育在地人才留在家鄉。他認為教育是翻轉的契機，人才培育是國之根本，花蓮要有整體長遠發展，一定要擁有培育人才的教育能力，才能跳脫出偏鄉弱勢不足之處，讓教育翻轉花蓮人的宿命。

另外，各陣營也都請來各政黨大咖造勢，國民黨總統參選人韓國瑜、立委參選人黃啟嘉聯合競選總部成立大會訂11日舉行，前總統馬英九、國民黨副秘書長蔡正元、立委曾銘宗、國民黨不分區立委參選人鄭麗文、葉毓蘭等將到場助陣。

民進黨副總統參選人賴清德12日將到花蓮為蕭美琴拉抬聲勢，從南區的玉里一路向北到花蓮市拜票。（編輯：陳俊碩）1081209