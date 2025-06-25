伊朗國會通過法案 支持暫停與國際原子能總署合作

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（中央社德黑蘭25日綜合外電報導）以色列和美國空襲轟炸伊朗核子設施的12天戰爭結束後，伊朗國營電視台報導，伊朗國會議員今天表決通過一項法案，支持暫停跟國際原子能總署（IAEA）的合作。

根據伊朗國營電視台，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「伊朗核設施遭襲擊，國際原子能總署拒絕對此事表達哪怕是輕微的譴責，這是出賣自身國際信譽。」

卡利巴夫還說：「伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation of Iran）將暫停跟國際原子能總署的合作，直至核設施的安全獲得保障。」

法新社報導，伊朗國會這項法案仍需得到有權審查法案的伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）批准。

伊朗國營電視台報導，具有290席的伊朗國會，其中221位議員投下贊成票，1名議員棄權，出席議員沒有人投下反對票。

路透社報導，根據伊朗國營電視台，卡利巴夫也提到，伊朗將加速發展民用核計畫。

伊朗國會國家安全委員會本週稍早批准這項法案的整體框架，該委員會發言人雷札伊（Ebrahim Rezaei）指出，這項法案將暫停核設施安裝監視器、檢查作業及提交報告給國際原子能總署。

以色列在6月13日針對伊朗核設施發動大規模轟炸，並擊斃伊朗高階軍事指揮官和核子科學家。

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到了6月22日，以色列盟邦美國對於伊朗福爾多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）和納坦茲（Natanz）的核設施發動前所未有轟炸，之後以色列與伊朗於24日同意停火協議。

從這場戰爭爆發以來，伊朗官員就一直嚴厲抨擊國際原子能總署沒有譴責以色列的攻擊。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140625