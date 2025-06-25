台鐵擬調高夜間津貼 企業工會：與同業差距仍大

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）針對台鐵董事長鄭光遠今天說，規劃夜間津貼從新台幣120元增至160元。台灣鐵路企業工會表示，表面看似提升，實則仍與同業差距懸殊，並對資方未經與工會協商、擅自宣布調整表達抗議。

台鐵董事長鄭光遠上任後今天首度赴立法院交通委員會備詢，對於現行夜間津貼新台幣120元是在8年前訂定，鄭光遠也坦言太低，為提升員工待遇，規劃夜間津貼從120元增至160元，主管加給也將增加5成。

台鐵企業工會發聲明表示，對於公司資方擅自宣布調整夜間津貼，未經與工會協商，表達最嚴正抗議，此舉無視工會法定代表地位，違反勞資協商機制，嚴重損害員工權益。

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台鐵企業工會認為，資方提出將夜間津貼自120元提高至160元，表面看似提升，實則仍與同業差距懸殊，同業夜間津貼高達475元，顯見台鐵基層長年夜間辛勞，補償仍遠低於合理水準，形同制度性剝削。

台鐵企業工會呼籲，涉及津貼及薪資等重大勞動條件，應依法與工會協商，若資方持續違背協商原則，將依照調整事項要求主管機關調解，堅決捍衛會員尊嚴與基本權益，若協調失敗，相關後續的行動後果，請資方自負。（編輯：李亨山）1140625