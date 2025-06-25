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行政院BTC預備會議 吳誠文：促半導體AI結合生醫

2025/6/25 18:40
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（中央社記者張璦台北25日電）行政院今天舉辦2025年度「生技產業策略諮議委員會（BTC）」預備會議，政委吳誠文表示，台灣應將半導體與AI等高科技優勢，與生醫產業強強結合，組成「台灣隊」，培育跨域人才，推動AI於生技醫藥領域的實質落地應用。

為強化台灣生醫產業發展動能，完善政策布局，行政院今天舉辦2025年度「生技產業策略諮議委員會（Bio Taiwan Committee, BTC）」預備會議，由行政院政務委員吳誠文主持，透過跨部會與國內外委員交流，盤點過去一年政策推動成果，並研議未來推進生醫產業發展策略，促使國家政策更貼近社會與民眾的需求。

吳誠文致詞時表示，面對AI技術快速發展及地緣政治變局，對台灣而言既是挑戰更是轉機。台灣應將半導體與AI等高科技優勢與生醫產業緊密結合，形成強強組合，匯聚產、學、研、醫各界能量加速前瞻技術研發，並持續培育跨域人才，推動AI於生技醫藥領域的實質落地應用。

吳誠文說，政府將善盡資料保護的責任，取得人民的信任，並持續發展屬於台灣的主權AI，推動在宅醫療科技、健康數據服務、智慧醫療等應用，結合健保制度改革，讓民眾切身感受到跨部會協力推動「健康台灣」政策的具體成效。

吳誠文以棒球作譬喻，一個優秀的投手至少會具備兩種球路，台灣除了深厚的半導體實力外，生醫產業同樣擁有堅實基礎與發展潛力，因此政府的施政目標，就是要結合科技與生醫兩大優勢，組成實力堅強的「台灣隊」，在守護國人健康的同時，更要在全球民主供應鏈中扮演關鍵角色，為全人類健康做出貢獻。

國科會指出，本次預備會議邀請國內外委員與會，專業涵蓋新藥開發、資料科學、Bio-ICT、智慧醫療等領域，並召集國科會、衛福部、經濟部、金管會、數發部、中研院、教育部、農業部、財政部、國發會、國發基金、個資委員會籌備處等12個相關部會機關代表，就AI賦能應用、醫療資訊與健康數據、精準健康與全人健康照護、人才與資金、落地發展與市場准入、國際鏈結與市場布局等6大面向議題及未來政策方向進行交流討論。

國科會表示，政府積極推動生醫及精準健康與智慧農業等關鍵領域發展，近年已展現多項具體成果，包括全國性醫療費用資訊平台上線、加速醫療資訊系統互通串接、開發國產生醫及智慧農業晶片技術應用、輔導國產數位醫材拓銷海外市場、成立癌症新藥基金、鼓勵企業ESG揭露員工健康指標等。

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國科會指出，未來亦將強化推動在宅醫療科技，從民眾需求出發，減輕醫護負擔；發展人工智慧驅動藥物開發，加速本土新藥上市；公私協力帶動健康數據服務產業成形。透過各項重要生醫政策，提升國人健康福祉，同時促進產業發展，提升台灣生醫競爭力。

國科會表示，2025年生技產業策略諮議委員會將正式於8月25日至27日登場，會議主軸為「台灣永續力 生醫新動能」，延續各部會政策推動成果，聚焦討論AI與半導體等前瞻科技應用，並就產業韌性、環境建構、國際布局等關鍵議題展開討論，與各界共同擘劃台灣生醫產業發展藍圖。（編輯：張均懋）1140625

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