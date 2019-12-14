高市左楠激戰參選爆炸 藍綠交鋒掀戰火

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄左營楠梓第3選區多達11人參選。尋求連任民進黨立委劉世芳迎戰國民黨現任不分區立委黃昭順，雙方連日交鋒互指「親中順」、「抹紅芳」等議題，掀起連綿戰火炒熱選戰。

這是全國最多參選人的選區11搶1，是全國選區參選人數最多的選區。隨選戰白熱化，藍綠兩岸議題鏖戰多日未歇。黃昭順不滿劉世芳指「黃昭順提案開放中國人來台搶用健保」等言論，認為遭抹紅，提告違反選罷法，意圖使人不當選之故意甚明；劉世芳則叫戰公開辯論。互指「親中順」、「抹紅芳」。

黃昭順多次發出聲明稿澄清表示，今年4月與國民黨立委顏寬恒等16人提案修正「兩岸人民關係條例」，是基於人道考量，內容沒觸及健保法修正，且提案也已經撤回，是一個不存在的議題。

雙方一來一往，火藥味十足。劉世芳回應提告不如坦然面對，提案連署人國民黨立委沈智慧都道歉了，身為提案人的黃昭順面對白紙黑字卻還嘴硬，質疑要不是提案有疑慮，為什麼要撤案。

砲火一波波。綠營文宣質疑黃昭順位於左營大路、菜公路口的選舉看板，若對照過去原處是懸掛她與韓國瑜合照的看板來看，「黃昭順把韓國瑜下架了」是選情考量、老謀深算，質疑準備要「跳船」了。

黃昭順駁斥不實的指控表示，換下來的是初選時看板，自己與國民黨正、副總統參選人的3人合照看板會掛上，有關網友及民進黨市議員指「下架」韓國瑜的不實說法要停止，勿再挑撥。

兩名女將攻防議題不斷，年齡與經歷也成交鋒焦點。遭劉世芳指已從政38年，黃昭順回批被對手攻擊年齡，暗指「兩人都是6字頭了」。

「誰對地方建設爭取較多」更是交戰話題，最新戰況，劉世芳指黃昭順不僅卡人、卡建設並質疑她是「卡神」，不只將同黨籍立委陳玉珍的手卡在外交部門縫中，也卡高雄市重大建設。黃昭順回擊是全力捍衛充滿政治算計的預算，爭取鐵路地下化過程不容造謠汙衊。

左營大致分舊村莊（蓮池潭周圍）、新社區（縱貫線東側）、與眷村等三大區塊，各個區塊文化特色有一定差異性。楠梓區則是高雄市的人口快速成長區之一，也是北高雄重要工商核心之一。劉世芳2016年以高市副市長轉戰立委，在左營、楠梓各拿到5萬票上下實力，讓民進黨首度在左楠「艱困選區」翻盤建立灘頭堡；老將黃昭順重披戰袍肩負光復左營楠梓的重任。雙方頻頻較勁，外界視為這是藍綠選戰最具指標性的一役，都有輸不起的壓力。

左楠是高雄市的一級戰區，無黨籍的美容業界女強人郭新政參選，她是已故台北市議員李新友人，選戰以來一路緊咬黃昭順，兩人在選委會狹路相逢還一度交鋒，也為懸掛選舉看板互摃，外界對她加入第3選區競逐視為是「3個女人的戰爭」。

雖然地方人士評估第3選區仍以藍、綠對決為主，但其他如無黨籍湯金全，以及親民黨蘇博廷、台灣民眾黨莊貽量、國會政黨聯盟鄭品娟、宗教聯盟李郭秋蘭、興中同盟會王貴雄、台灣獨立黨柳淑芬和喜樂島聯盟莊于萱等加入戰局，競選旗幟林立，宣傳車穿梭滿街跑，也有參選人選擇徒步以直接面對選民方式拉票，各選將力拚突圍出線。（編輯：黃世雅）1081214