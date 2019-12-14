板橋搖擺區新北縮影 同鄉會大樓戰左右勝負

2020大選決戰專題1（中央社記者游凱翔台北14日電）全國最大票倉也是移入人口最多的新北市，城市風貌與地方生態新舊交融，除了傳統同鄉會勢力不容小覷，新興社區大樓年輕人口比例高，傳統掃街、造勢已吸引不了他們的目光，「他們關心的不是政治，而是政治可以帶給他們什麼。」一名淡水地方樁腳這樣說。

「我們要的很簡單，就是下班回到家有車位可以停車。」一場總統蔡英文於新北市三重的造勢晚會上，在菜市場擺攤的趙姓支持者，則向記者道出這樣的心聲。

當天晚上，總統蔡英文替同黨立委余天站台，當晚余天在台上宣布，除了既有的停車場正在興建外，未來將朝向每個公園底下都有停車場可供民眾停車，引起現場支持者一陣歡聲雷動。

在新北市這個移入人口最多的都市，由於可能是從中南部北上打拼的小資族，他們最關心的其實不是政治本身，而是政治可以帶給他們什麼。

新北市幅員遼闊，約400萬的人口更是全台灣人口數最多的縣市，被稱為是大票倉，且由於工商業發展有一定規模，許多企業都以新北作為根據地，因此例如板橋、土城、中永和等部分區域擁高度都市化發展；北海岸、深坑、鶯歌等則保有與現代化共存的鄉野美景；近幾年在淡水河沿岸重劃區，因房價相對台北市便宜，許多來自各縣市的民眾在此設籍定居，漸漸的改變傳統政治影響力。

一名深耕新北市的民進黨員表示，新北市是一個相當特別的地區，尤其板橋可以說是整個台灣的縮影，「誰拿下板橋，誰就可以在大選中獲勝」，他也援引中選會數據，2016年總統選舉時，蔡英文在板橋得票率為57%，最後贏得選戰；但2012年大選時得票率為46.7%（馬英九50.80%），當年與總統大位失之交臂。

為什麼板橋是新北市的縮影？這名黨員分析，板橋在總統及市長選舉一直都是動見觀瞻的指標區域，原因在於居住著許多來自各縣市的外來人口，人口結構的分布，從幼童、青年、中年到老年都相當均衡，藍綠板塊雖然過去稍微偏藍，但近年來因為年輕人口增加，目前藍綠板塊大約是五五波，從每一次選舉的成果看來，中間選民也佔有很大的比例。

他也認為，即便板橋地區因為年輕人口增加，造成傳統政治上的變化，但因為仍有許多大家族深耕在此，造就了地方情感相當強烈的特性，「如果政治人物願意用心經營，他們也會還以人情，依據你的努力給予選票上的回饋」。

此外，不容小覷的則是新北的「同鄉會」，時間久了變成為地方政治上很重要的一個群體。雲林同鄉會11月9日舉辦會員代表大會，蔡總統受邀出席，前腳剛走，國民黨總統候選人韓國瑜、黨主席吳敦義等人緊接到場致意，同鄉會在新北市的重要性不言而喻，儘管近來第三代、第四代在新北出生的青壯年，對於家鄉認同逐漸薄弱，但在選票流向搖擺的新北市，仍佔有影響選情的關鍵地位。

這幾年來新北快速發展，淡水河沿岸興建起許多新興社區大樓，成為組織戰中難以觸及的區塊。舉例來說，根據新北市民政局統計，近10年來人口淨成長最多的行政區，第一名為淡水地區。一名淡水地方樁腳認為，傳統的掃街、拜票甚至組織戰在選戰中已逐漸式微，例如淡水新市鎮的年輕人口比例相當高，而這些小資族必須以有限的薪水背負房貸、養兒育女，「他們關心的不是政治，而是政治可以帶給他們什麼」，因此打選戰的方式，除了透過空戰與選民互動外，如何深入社區更是一大難題。

立委呂孫綾辦公室主任朱昌龍分析，社區大樓中的選民並不像傳統非藍即綠的選民，以及宗親的影響力也不這麼強烈，如何打出漂亮的「大樓戰」是新興選舉戰略中很重要的一環。

一名國民黨籍的新北地方人士指出，目前在板橋的合宜住宅，共約有1萬5000戶、6萬名青壯年人口，而這些群眾在意的是新北地方政策，例如育兒津貼、公共托育、交通便捷等面向，這些群體較不注重中央政策，因此地方議員會聚焦在例如停車、公車站、津貼等議題上發揮影響力，藉此獲得選票，較不會訴諸中央政策。

以淡水區為例，居住在新市鎮的居民，渴望能多一條回家的替代道路，而淡江跨海大橋，就是他們所想要的。

選舉已逐漸進入白熱化的階段，各黨派除了從傳統的地方勢力、樁腳尋求支持外，那些來自外地的年輕選民，也成為各政黨爭取選票的對象，但對他們來說，他們在乎的不只是有沒有提出實質的政見，更重要的是，他們在意政見的兌現程度。（編輯：黃瑞弘/紀淑芳）1081214