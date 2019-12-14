六都最年輕 桃園南漂族顛覆藍綠

隨著各類型社區大樓興起，綠營操盤手認為，選舉中的大樓戰對所有候選人來說都很辛苦，因為傳統組織進不去，得先從空戰、議題戰下手，而這群「南漂族」最關心的議題，不外乎交通、生活、社福議題。中央社記者王揚宇攝 108年12月14日

2020大選決戰專題3（中央社記者蘇龍麒、王揚宇桃園14日電）桃園在升格為直轄市之前，一直被民進黨視為苦戰選區，但升格後2014年桃園市長被民進黨的鄭文燦攻下後，2016年總統蔡英文也首度在桃園拿下過半選票，這是民進黨的第一次，但能否持續守住，是個不小的挑戰。

偌大空曠的蔡英文桃園北區競總，除了附近一棟棟的高樓大廈引人注目外，競總旁的大型溜滑梯，小朋友跑上跑下追逐遊戲著，一旁的家長端詳著托育政策。「這就是我們想達到的目標」，一名蔡競總幕僚說。

因為雙北房價高不可攀，桃園到台北走高速公路僅40分鐘，但房價只有1/3，從雙北南漂桃園的人越來越多，加上鄭文燦的333托育政策，主政的短短4年，桃園人口成長了近1成約20萬人，總人口逼近225萬人。年輕的南漂族，大幅拉低桃園人口的平均年齡到40歲以下，讓桃園成為六都最年輕的城市，也成為可能影響選情的重要因素。

大樓越蓋越多、搬進桃園的南漂族也越多，政治人物想要接觸這些民眾更加困難，因此各立委參選人無不卯足全力舉辦親子活動，想要把選民從大樓中拉出來。幕僚指出，蔡英文桃園北區競總的溜滑梯，為了符合相關規定，聘請6名工讀生來維護孩童安全，就是為了讓居民願意走出大樓、甚至走進競總，看看民進黨推出的政策牛肉。

蔡競總幕僚說，南漂族普遍年輕、有家庭、小孩還小，因此陸戰選擇從親子互動的關係切入，但南漂族普遍也受媒體影響，議題式的空戰，包括香港反送中事件等，對於南漂族的投票意向影響也很大，因此全國性的議題操作，也會影響南漂族的投票動向。

面對大樓戰，藍營則有不同的應對方式。桃園市議員黃敬平說，大樓戰的南漂族偏年輕，部分對國民黨或政治老面孔覺得反感，總統選舉要打進大樓戰，就要靠在地議員、里長來帶路。

他舉這次參選立委的桃園市議員萬美玲為例，平時就深耕大樓，為管委會爭取設立AED，各大型社區要開設研習班，沒有師資、沒有預算，議員都幫忙處理，久而久之自然能夠掌握一個個難以攻下的大樓票。

觀察桃園市選情，不能忘記桃園最重要的兩大族群，眷村票與客家票；圖為桃園市歷史建築太武新村，目前正進行景觀修復再利用工程。中央社記者王揚宇攝 108年12月14日

如果將大樓的南漂族視為新桃園，那麼看桃園的選情，也不能忘記桃園最重要的兩大族群，眷村票與客家票。

桃園的眷村遍布在龜山、八德、中壢等區，共有86個眷村，眷村人口約占2成。但這些眷村大多已經被改建，像是大溪區的太武新村，民國98年登錄為歷史建築，目前保留7棟共28戶50年代美式獨門獨戶的眷舍格局，是桃園地區少數遺留下來的甲種眷舍，被視為是桃園眷村的鐵三角之一，目前桃園市政府正在維修中。

雖然努力保留眷村文化，鄭文燦也年年走訪榮家發紅包，但民進黨在眷村票方面，幾乎沒有什麼進展。鄭文燦幕僚指出，年金改革效應讓眷村票的問題更雪上加霜，但還是有許多年輕的軍公教支持年改，民進黨轉而說服這批年輕人，希望在年改戰場上止血。

反觀國民黨總統候選人韓國瑜出身眷村，又是職業軍人退伍，黃敬平認為，眷村過去都支持國民黨，韓國瑜在眷村的鐵票，是民進黨完全無法撼動的，年改效應加乘下，更是凝聚眷村挺韓的力道。

桃園擁有的85萬名客家人口，過去也被視為藍軍票倉的客家票，近年來則有了不同的風貌。

記者實地走訪落成才一年的龍潭圖書館，這個嶄新的圖書館，還附帶有地下停車場，媽媽帶著小孩來借閱童書，一口氣就拿了18本，堪稱是滿載而歸。館員說，圖書館一次可以借30本書，歡迎市民多加利用。

嶄新的圖書館，為龍潭注入新的教育活力，圖書館旁的音樂紀念館，豐富多元的免費互動設施，遠比台北許多收費的展覽更吸引人。因為這些軟硬體設備的建立，讓鄭文燦成功地打進客家庄。

平鎮出身的黃敬平說，鄭文燦花了很多心力在桃園客家庄的軟硬體上，也獲得客家族群的好感，市長連任的路上，鄭文燦在很多客家區域拿到過半的選票，但這樣的效益，不見得可以轉移到其他人身上，像是2018的議員選舉，民進黨在桃園就選得很糟糕。

他分析指出，鄭文燦的效應要能夠為蔡英文加持，幾乎是不可能的事情，如果現在選總統的是鄭文燦，那桃園的客家票可能會大幅改觀。

鄭文燦2014年市長選舉中獲得51%的得票率，而蔡總統2016年總統選舉在桃園市的得票率，恰巧也是51%；鄭文燦2018的連任之戰，得票率來到53.46%，這樣的高得票率能否轉給蔡總統，令人好奇。

一名綠營桃園地區操盤手說，地方施政成效要為中央加分，從過去的經驗來看的確非常困難，即便鄭文燦2018年幾乎席捲了大多數的客家庄，但也絕不等於是蔡總統的選票。

這名操盤手說，民進黨當然知道鄭文燦在桃園深獲人心，但很多政績如桃園捷運、社會住宅等，不少都是來自於中央的挹注，現在他們力打政績牌，就是要讓鄭文燦與蔡總統能夠在選民的印象中串聯起來，就能為蔡總統在桃園開出更多、甚至是創新高的選票。

2020總統大選，藍綠在桃園都希望能夠奪下過半的選票，藍綠地方人士都認為，親民黨總統候選人宋楚瑜的影響力在桃園已經微乎其微，蔡韓誰能奪下過半選票，將可為全台選情大進補。（編輯：林興盟）1081214