洪慈庸大咖挺綠選票回流 楊瓊瓔帶職參選成話題

台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）有6人參選，再度對決的無黨籍現任立委洪慈庸（左）與台中市副市長楊瓊瓔備受關注。（圖取自洪慈庸、楊瓊瓔臉書facebook.com）

（中央社記者趙麗妍台中15日電）無黨籍現任立委洪慈庸尋求連任，在民進黨天王力挺下，綠營支持者回流；台中市副市長楊瓊瓔挾著雄厚基層實力捲土再戰，但因帶職參選引發爭議。選戰倒數，雙姝情勢拉鋸，再次對決成為焦點。

台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）有6人參選，再度對決的洪慈庸與楊瓊瓔，備受關注。

現任立委洪慈庸原是時代力量，但因與時代力量理念相左，她傷心退黨後以無黨籍身分尋求連任，除站在路口爭取選民支持外，也在臉書開直播節目「開箱洪慈庸」，找來網路名人、青年民代、部會首長暢談政見，透過網路與支持者互動。

身為政治新人的洪慈庸在立法院努力問政，獲得公督盟5度評鑑為優秀立委，洪慈庸列舉她的問政成績單，爭取后里醫院、長照機構、神岡完全中學、國道1號銜接台74線連絡道、潭心計畫、外圍截水溝、成功協調國有地承租爭議等。

行政院副院長陳其邁之前也為洪慈庸政績背書，他表示，洪慈庸到處「盧」長照、幼托等政策預算。

洪慈庸在首屆立委任內，在立院問政花了許多時間，相對地方服務時間減少，身處傳統選區中，雖有服務團隊經營，但「看不到人」成為洪慈庸被討論的話題。

無黨籍立委洪慈庸（左）爭取連任，總統蔡英文（右）等多位民進黨大咖積極下台中輪番站台，強力拉抬洪慈庸選情。中央社記者趙麗妍攝 108年12月15日

台中市副市長楊瓊瓔（前）接受國民黨徵召參選立委，未說明何時請假、請辭，「帶職參選」引發爭議。她說，地方許多鄉親幫忙她拉票，許多活動、行程由助理、競選辦公室同仁分工，讓她可以專心市政。中央社記者趙麗妍攝 108年12月15日

有5屆立委經驗的楊瓊瓔20年來與農會、水利會、鄰里長等地方組織「搏感情」，上屆選戰敗北，她的地方服務處並未打烊，持續讓政治能量保溫，並獲台中市長盧秀燕延攬入府擔任副市長，政治熱情再度燃燒。

楊瓊瓔挾著雄厚基層實力捲土再戰，除和國民黨總統候選人韓國瑜拜廟並掛上同框海報，競選總部成立找來前台中縣長廖了以、前立委顏清標、前台中市議長張清堂、林士昌等紅黑派系大老站台，展現她經營多年的基層實力，盧秀燕也站台助選，肯定楊瓊瓔接地氣、實在打拚，讓洪慈庸陷入苦戰。

洪慈庸受基層服務不利之苦，先生卓冠廷辭去交通部長辦公室林佳龍主任一職返鄉助選，他穿上「洪慈庸ㄟ尪」背心與洪慈庸分進合擊，夫妻齊心，盼爭取多一份「守護的力量」。

洪慈庸也推出競選廣告，展現她平日在家庭與工作間打拚的生活，職業婦女的日常觸動許多婦女的心，除拉近與選民距離，也對她的幼托政策增添信心。

總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等人積極下台中輪番站台，強力拉抬洪慈庸選情，蔡總統高呼「我需要洪慈庸一起守護台灣」，賴清德喊出「讓洪慈庸留在立法院，楊瓊瓔待在市政府」，好友、民進黨副秘書長林飛帆也趕來助陣，呼籲年輕人相挺。

楊瓊瓔擁有雄厚地方基礎，她接受國民黨徵召後，未說明何時請假、請辭，「帶職參選」引發爭議，對此，楊瓊瓔表示，從徵召、登記起，地方許多鄉親幫忙她拉票，許多活動、行程由助理、競選辦公室同仁分工，讓她可以專心市政。

楊瓊瓔強調做人要有責任感，把今年的市政工作務實執行，明年的預算落實爭取，留下市府團隊為明年預算在議會當炮灰，不是她的風格。

身兼立委參選人、副市長身分，楊瓊瓔出席地方會勘、市府活動，她雖表示「堅守分際」，但市政與選務的界線，不斷引發綠營議員質疑，痛批台中市政府成為「台中市競選總部」。

地方人士分析，總統、立委選戰就是「母雞帶小雞」，母雞實力是影響選情的關鍵之一，楊瓊瓔位居副市長並挾帶雄厚基層實力強勢進攻，洪慈庸拿出問政成績單，在民進黨天王力挺下，綠營支持者回流，選情拉鋸出現黃金交叉。

選戰倒數，洪慈庸號召青年世代返鄉投票，照顧上一代、力挺這一代、守護下一代，共同「守護未來」。楊瓊瓔打出「一路走來、在地打拚」，她自己表示，不擅長包裝自己，但問政認真、服務細心，鄉親的支持、肯定就是她前進的動力。（編輯：卞金峰）1081215