盧秀燕批洪慈庸背棄政黨 洪辦指楊瓊瓔帶職參選

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市長盧秀燕今天暗指無黨籍立委洪慈庸背棄原先政黨，無情無義；洪慈庸競選辦公室表示，中市副市長楊瓊瓔帶職參選，用人民公帑選舉，才是不忠不義。

台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）國民黨立委參選人、台中市副市長楊瓊瓔今天舉辦「韓國瑜總統、楊瓊瓔立委神岡聯合競選總部成立」大會，台中市長盧秀燕、前台中縣長廖了以，前立委顏清標、前台中市議長張清堂、林士昌，台中市議長張清照出席力挺。

盧秀燕暗指洪慈庸背棄原先政黨，無情無義，盧秀燕指出，楊瓊瓔身為國民黨員，無論國民黨情勢如何，從未離開，但是「神岡的現任立委」背棄培養她的政黨，還帶頭跳黨「做人若無情無義，對政黨如此，對人民會忠心嗎？」

台中空污議題備受關注，盧秀燕要民眾看看頭上的藍天，市府為改善空污，開罰中火近億元，但現任的立委在中央，未見她說過空污的議題，當中央要增加機組、增加燃煤量時，也未見她替人民發聲。

洪慈庸競選辦公室發言人馬君儀表示，盧秀燕市政吊車尾，還放任副市長楊瓊瓔帶職參選，不請辭、不請假，用人民公帑選舉才是不忠不義，和不分區被提名人吳斯懷，主張簽訂和平協議的中國國民黨站在一起，對台灣人不忠。

也提到盧秀燕選前稱「市長換人、空氣換新」，現在又變總統換人，空氣才換新。調閱立法院資料，盧秀燕當了20年立委，對空污發言寥寥可數，現在治理不力，指責長期努力改善空污的立委洪慈庸，這不是抹黑造謠，什麼是抹黑造謠，對人民不義。

盧秀燕表示，楊瓊瓔了解在地，自己特別聘請楊瓊瓔入府擔任副市長，將神岡附近地區市政交由楊瓊瓔負責。楊瓊瓔指出，自己一天工作超過17個小時，仍然很開心，內心所想的只有地方如何建設，市民有困難的時候如何協助。（編輯：黃世雅）1081208