中台灣世代之戰關鍵中間選民 投票率左右結果

總統大選被視為搖擺區的中台灣，為兵家必爭之地，藍綠積極搶攻。（左圖為民眾提供、右圖為中央社記者郝雪卿攝 108年12月15日）

2020大選決戰專題4（中央社記者郝雪卿、吳哲豪、蕭博陽台中15日電）總統大選被視為搖擺區的中台灣，為兵家必爭之地，藍綠積極搶攻。歷次選舉中間選民游移明顯，中彰投目前是藍營執政，尋求連任的總統蔡英文造勢重點也在中台灣。這場年輕與中老年族群「世代之戰」，投票率高低將左右選舉結果。

以台中市歷次選舉來看，2012總統大選，國民黨馬吳配贏了民進黨蔡蘇配11萬多張票，到了2016總統大選時，民進黨英仁配則贏了國民黨朱王配36多萬張票，顯示大台中選民投票傾向不受「藍綠板塊」約束。

地方人士表示，台中市藍綠基本盤已趨相近，左右選舉勝負的就是中間選民，前台中市長林佳龍2014年以近21萬張選票贏得勝選，但2018市長選舉中又以20萬8000多票敗給國民黨盧秀燕，這些中間游移票才是影響選舉關鍵。

藍綠都在搶中間選民，地方人士認為，以去年的市長選舉為例，選民最在乎的前3項是空氣品質、交通及經濟，候選人要端出具體牛肉，台中市選民才會埋單。

地方人士說，這是一場「世代之戰」，年輕族群與中老年族群戰爭，年輕人在反送中事件催化下，對執政黨推出的減稅、托育加碼及兩性平權等政策相當有感。中老年族群因年金改革、一例一休、兩性平權等政策不滿；他分析如果綠營能喚起年輕人出來投票，就能拉抬選情。

依各家近來公布總統選舉民調，蔡總統選情幾乎都領先國民黨總統參選人韓國瑜。總統蔡英文台中市競選總部發言人陳世凱表示，絕對不能掉以輕心，最重要的是投票率，要能喚起支持者踴躍出來投票，才能真正化為選票。

陳世凱指出，民進黨台中市總統選情與民調結果差不多，在反送中等議題加溫下，加上執政黨減稅、托育補助加碼等政策讓民眾有感，去年台中市長選舉時，選民因為「市長換人、空氣換新」口號投給國民黨，結果空氣根本沒換新，相信選民不會再上當，對蔡總統選情抱持樂觀。

不過，國民黨台中市黨部主委顏文正同樣對韓國瑜選情樂觀，他說，台中市長盧秀燕同意擔任韓國瑜台中市競選總部主委，台中市議長張清照與副議長顏莉敏將分任執行主委與總幹事，紅黑派系大老張清堂與顏清標也都將出任輔選要角，台中市藍營團結一致，選情愈來愈好。

擔任韓國瑜全國競選總部副執行長的立委顏寬恒表示，台中市總統選情穩定進步中，他感受到民眾的熱情，與民調呈現並不一樣，但在爭取年輕人認同方面，還要再加強。

中台灣歷次選舉中間選民游移明顯，中彰投目前是藍營執政，尋求連任的總統蔡英文（右2）造勢重點也在中台灣。圖為蔡總統日前到彰化埔鹽順澤宮時，廟方贈送冠軍帽，祝福蔡總統選舉順利。中央社記者吳哲豪攝 108年12月15日

總統大選，彰化縣一直扮演「搖擺縣」的角色，在彰化縣勝出的組合也會贏得大選，藍軍認為，民眾對執政黨不滿，加上韓國瑜下鄉時都有熱情民眾簇擁，對勝選有信心。圖為韓國瑜來到彰化埔鹽順澤宮時，戴著冠軍帽演講。（資料照片）中央社記者吳哲豪攝 108年12月15日

彰化縣在總統大選中扮演「搖擺縣」角色，過去在彰化縣勝出，都代表贏得大選，藍軍認為，民心思變對選情有利，綠軍也說，已逐漸走出去年陰霾，後勢看漲。

彰化縣農業人口多，以往被視為藍軍票倉，縣內的地方派系被分為紅、白兩派，但隨著時代進步，派系力量已經式微，藍綠基本盤也逐漸出現變化，藍雖略大於綠，但選舉關鍵仍在藍綠以外的中間選民。

2016年民進黨的英仁配在彰化縣，大贏對手18萬多張票，但去年底的彰化縣長選舉，國民黨提名王惠美又以9萬張票擊敗民進黨魏明谷，中間選民在上屆總統選舉中投民進黨，但因對現狀不滿，去年底縣長選舉，讓魏明谷落馬，民進黨在彰化的議員席次也從17席掉到12席。

面對總統選情，國民黨彰化縣黨部主任委員張曼莉說，許多民眾都對執政黨表現不滿意，怨聲載道，實際接觸基層後，民眾所展現熱情遠勝於民調呈現出來的數字，他們將以縣長選舉時贏對手9萬張票為目標，全力搶攻年輕選票。

擔任總統蔡英文彰化競總總幹事的邱建富則分析，去年底雖然情勢不佳，但英德配成軍後，從民調數字來看，英德配選情明顯回溫，加上香港情勢動盪，連帶也讓年輕選票回流，勝選機會很大。

南投方面，2016年選舉，英仁配在南投縣拿下13萬6104張選票，得票率52.23%，國民黨朱王配則獲得8萬3604票，即使加上親民黨宋楚瑜與徐欣瑩組合4萬868票，也輸給總統蔡英文得票數，一改南投縣是「鐵藍」刻板印象。

現任南投縣長林明溱2014年縣長選舉時，只小贏民進黨李文忠5642張票，地方人士分析，因當年林明溱只是小贏對手，2014年縣長選舉到2016年總統大選，相隔僅1年多，還未具體展現政績與人氣的林明溱，自然無法為當時的同黨總統候選人朱立倫「拉抬」太多票數。

4年時間過去，把「縣長當里長在做」的林明溱，由於勤跑基層且已展現政績，2018年縣長選舉大勝民進黨洪國浩將近10萬張票，林明溱得票率達66.71%，懸殊差距讓許多人都感到意外。

地方人士分析，韓國瑜這次有林明溱支持，林明溱支持者會跟著支持韓國瑜，就算韓國瑜選情差，林明溱獲得的10萬張票差距，打折扣至少還有2、3成，加上老省府等機關退休公務員反年改效應，推估韓國瑜可在南投贏蔡總統3、4萬張票。

南投縣各族原住民總人口約2萬9000人，主要居住在信義鄉、仁愛鄉，共約2萬2000人，多數居民長期支持國民黨，根據2016年總統選舉資料推論，國民黨可望在信義鄉、仁愛鄉獲得近半支持率，但由於兩鄉人口少，得票總數不會超過1萬張票。

2016年總統選舉，蔡總統在南投縣四大票倉南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮，及其他7個鄉鎮都獲勝，只有在信義鄉、仁愛鄉得票輸給朱立倫，但2020年總統選舉，地方人士評估，若林明溱支持度能擴散到韓國瑜身上，就有機會在四大票倉扳回一城。

南投縣議員羅美玲列入民進黨不分區立委安全名單，羅美玲是新住民代表，成立社團長期帶領南投縣新住民婦女活動，有望為民進黨搶得南投縣新住民選票；南投縣務農人口多，其中多為中、老年人，「網路空戰」較難觸及這群選民，林明溱基層經營久又深，可望為國民黨拉到選票。（編輯：卞金峰）1081215

總統大選被視為搖擺區的中台灣，為兵家必爭之地，藍綠積極搶攻。圖為國民黨總統參選人韓國瑜到台中市的造勢場合。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年12月15日