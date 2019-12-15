雲林蘇治芬張嘉郡不敗雙姝之戰 選情膠著短兵相接

尋求連任的雲林縣立委蘇治芬（左）與對手張嘉郡實力相當，兩人挑戰不敗紀錄，選情膠著。中央社記者姜宜菁攝 108年12月15日

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）尋求連任的雲林縣立委蘇治芬與對手張嘉郡實力相當，兩人挑戰不敗紀錄，選情膠著，雙姝短兵相接，從高鐵設站增班、台西綠能專區、快速道路78甲線到雲林花生之亂，議題針鋒相對，中央資源對抗地方勢力，也連帶炒熱地方選情。

雲林縣第1選區民進黨立委參選人蘇治芬與國民黨立委參選人張嘉郡競爭異常激烈，隨著選舉日期逼近，兩人動作頻頻，針鋒相對、火力四射。蘇治芬有現任優勢，張嘉郡有姑姑、縣長張麗善的行政優勢相挺，兩人互不相讓，雙姝之爭，相關議題吵得沸沸揚揚。

其實國民黨和民進黨原本出線的人選還不確定是張嘉郡與蘇治芬，最後，國民黨勸退雲林農田水利會長林文瑞，民進黨則傾聽地方民意，由許忠富退讓，形成雲林第1選區雙姝對決局面。

出身政治世家的張嘉郡和蘇治芬臨危受命，披掛上陣，兩人地方基礎深厚，且選戰不曾敗陣過，此次立委選戰雙方挑戰不敗紀錄，也讓立委選戰更有看頭。

雲林縣第1選區包括虎尾、北港和麥寮等11鄉鎮，蘇治芬老家在北港，張嘉郡老家在土庫，兩人均以雲林女兒自稱。

蘇治芬父親為前雲林縣議員蘇東啟，母親蘇洪月嬌和大姊蘇治洋曾任省議員，蘇治芬本人也曾任國大代表和雲林縣長，屢戰屢勝，建立起雲林「蘇家班」政壇地位。

張嘉郡曾任立委，父親為前雲林縣長張榮味，姑姑為現任雲林縣長張麗善，家族在農會及農田水利會等系統也深具影響力。

國民黨雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（前）此次選舉主軸為青年接棒，面對尋求連任的民進黨籍立委蘇治芬，要挑戰讓綠地變藍天。中央社記者姜宜菁攝 108年12月15日

民進黨雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬（右）力拚連任，黨中央也頻頻南下輔選拜票，籲請選民支持。圖為民進黨主席卓榮泰（左）11日南下陪同蘇治芬車隊掃街。中央社記者姜宜菁攝 108年12月15日

蘇治芬擁有現任優勢，張嘉郡則有行政資源，雙姝爭論從高鐵設站增班、台西綠能專區、快速道路78甲線到雲林花生之亂。

蘇治芬尋找中央資源對抗，張嘉郡則聯合縣政府、各農會回擊，雙方多次在相關場合都稱自己最照顧地方，在議題上形成中央對抗地方，兩人互爭搶話語權，為形象加分。

雲林花生之亂延燒近1個月，蘇治芬頻頻商請農委會主委陳吉仲南下坐鎮，定調紛亂始於假消息，更將矛頭指向張家是亂源之首，甚至收集網路謠言狀告地檢署。

對此，張麗善出面護駕張嘉郡，回擊地方只是點出問題，並重批民進黨執政不力，更到寺廟發誓，反告蘇治芬造謠，以訟止謗。

花生之亂後，綠營認為地方見識到蘇治芬應變能力和政治實力，選情樂觀，而藍營評估，此議題只是凸顯執政者無能，無關立委選情。

距離投票不到1個月，蘇治芬掛上兩面布條，一面為蘇治芬被公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，另一面酸張嘉郡缺席率第一名，張嘉郡陣營直接拉另一面布條回嗆，直指蘇治芬簽到100分、張嘉郡建設100分，煙硝味十足。

張嘉郡近來舉辦世界棒球賽轉播、親子課程等活動；而蘇治芬也找來黨內年輕人用網路直播美食等方式，雙方力拚拉近與年輕選民距離。

宣傳方面，蘇治芬深入庄頭舉辦客廳會，闡述自己的政治理念尋求支持，而張嘉郡則與鄉鎮市長或縣議員等民意代表到社區開座談會，介紹自己的願景和過去政績，強調中央要有自己人，才會有資源。

張嘉郡和蘇治芬各自代表政黨參選，總統候選人一言一行也間接影響立委選情，雖然大環境對於綠營有利，但近年來分裂投票、鐘擺效應等因素影響，目前誰占上風仍難論斷。

張嘉郡此次選舉主軸為青年接棒，蘇治芬則強調自己一直都在，蘇治芬日前也邀總統蔡英文到雲林縣土庫鎮馬光，直搗張嘉郡老家，張嘉郡也不遑多讓，日前也安排國民黨總統候選人韓國瑜到北港鎮造勢，雙姝搶攻對方地盤。

對於選情審慎評估，雙方陣營各自評估都相當樂觀，但也不約而同地強調要步步為營，面對每個民調數據都當作選舉對策參考，藍綠雙方更期盼把數字化為選票，把握住基層每雙手，打出個人政治魅力，贏得選戰。（編輯：卞金峰）1081215