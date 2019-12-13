雲林花生之亂起於流言 蔡總統出手止跌

（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）雲林花生收購價格成為政治人物對抗籌碼，花生價格11月因流言崩跌，直到總統蔡英文日前宣布延長政府收購時間到12月底，花生價格才止跌回升，目前收購價格已逾40元。

11月12日，一張政府進口花生的圖卡開始在雲林流傳，掀起「花生之亂」，地方盛傳政府進口花生，導致盤商壓低價格等，加上11月18日，雲林縣長張麗善在縣議會宣稱，農委會明年1月起將進口花生，更讓花生農民緊張。

相關發展間接讓「花生進口價格每公斤30餘元」傳聞散開，導致盤商也不敢進場收購，產地花生進而價跌，從原本一斤超過40元變成跌破30元，引起農民恐慌。

為此，農委會主委陳吉仲南下雲林召開記者會，11月19日宣布準備20億元，啟動每台斤新台幣40元保價收購花生，保障農民權益。

11月20日，民進黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人蘇治芬，指控雲林縣工商發展投資策進會副總幹事李培元等人，在網路上散播「民進黨坑殺花生農」、「蘇治芬是幫凶」等傳言，直指花生價跌，是政治操作造成的。

蔡總統12月10日到雲林縣北港鎮視察收購狀況時，當場允諾撥下第一波花生收購款項，且延長收購時間到12月底，讓花生價格止跌回穩，目前收購價格已超過40元，比去年同期還好。

依據農委會資料顯示，明年進口商進口花生的實際成本，除了需繳交關稅配額的權利金外，還包括支付給賣家的價款及25%進口關稅；每公斤實際進口成本約65元，換算每台斤約39元，而非市面謠傳的20幾元。

雲林縣政府農業處指出，還未發生「花生之亂」之前，花生價格一台斤可賣約35至36元，成本價約在25至35元，農民一斤賺10元是正常的。

謝姓農民表示，今年8月連續大雨，導致花生品質不佳，盤商基於成本考量，無法開太好的價格，而且目前農產的產銷管道多元，盤商要操縱價格也不容易。若沒有選舉，就沒有花生之亂的問題。

雲林縣政府農業處副處長陳炳坊表示，縱使沒有政治因素介入，面臨目前極端氣候，務農風險仍大增，建議農民必須參加農民職災保險、農作物保險及農業設施保險增加保障，而非在發生農損或價格崩跌時，要政府埋單。（編輯：洪學廣）1081213