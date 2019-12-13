藍營疑花生11月還進口 農糧署：民間配額外進口

農委會農糧署13日傍晚召開臨時記者會，署長胡忠一指出，花生不是公糧，這不是保價收購，因有人為因素，謠傳出遠低於實際上明年依據世貿組織（WTO）規定的關稅配額進口花生價格，導致雲林產地收購價下跌，農委會才「輔導農會收購」，並非農委會、政府去收購。中央社記者楊淑閔攝 108年12月13日

（中央社記者楊淑閔台北13日電）農糧署長胡忠一今天說，花生非公糧，不是保價收購，為確保農民收益，今年配額進口避開產期兩階段；國民黨質疑11月進口252公噸，是民間自行在配額外進口，不是農委會進口。

國民黨雲林縣立委參選人張嘉郡、前農委會主委陳保基等人下午在國民黨召開「花生之亂說分明」記者會，張嘉郡提出民進黨有三騙，一，農委會收購無能，卻嫁禍農會；二，農委會稱用20億元保價收購花生，卻到目前為止沒看到一毛錢，叫農會去借錢；三，花生價格崩跌時，農委會官網顯示11月還進口252公噸花生。

農委會農糧署傍晚舉行臨時記者會說明。胡忠一指出，花生不是公糧，這不是保價收購，因有人為因素，謠傳出遠低於實際上明年依據世貿組織（WTO）規定的關稅配額進口花生價格，導致雲林產地收購價下跌，農委會才「輔導農會收購」，並非農委會、政府去收購。

他並說，跨過濁水溪的彰化產地，收購價每台斤就新台幣41元，為何雲林收購價卻往下跌，因此農委會輔導農會用每台斤40元收購，是原本應有的合理價位，而且今年產量減少18%，價格不應該會下跌。

他進一步說，況且依據農會法規定，農會本來就是為了保障農民權益而成立的宗旨，協助改善產銷問題也是其任務，購入賣出後的收入，也會是農會的收益。

關於農委會準備20億元推動以上穩定雲林產地花生收購價格經費的使用，他說，就是要提供協助收購的農會、農民團體若資金不足可貸款使用，以及同時補助收購時集運、倉儲、加工等費用，每公斤7到11元不等。

他還說，農委會為了確保農民收益，特地因應6、7月及11、12月兩期是國產花生收成產季，將過往原本配合WTO規定的關稅配額進口期為1到9月，今年改成1月1日到5月31日，以及8月1日到10月31日。

他強調，之外的市場上的民間業者要進口，必須用成本高很多的配額外稅率進口，所謂11月進口252公噸，那是民間自行進口，不是農委會進口。

另外，農糧署統計，協助進行收購的有雲林縣虎尾鎮、北港鄉、元長鄉及崙背鄉等4家農會，以及莿桐合作農場、東石雜糧生產合作社、子茂生產合作社及精緻農業生產合作社等4個農民團體，迄今已收購3585公噸，原本目標4000公噸，目前產地約有800公噸還沒收購，只要需要收購，就會持續收購。

對於傳出有農民沒拿到錢，胡忠一說，有貸款需求的是精緻農業生產合作社，跟農業金庫貸款，農信保基金也會協助，最慢月底會貸款完成，就會發錢給農民，其他都是現金交易。（編輯：管中維）1081213