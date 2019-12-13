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陳吉仲：花生之亂被政治操作 農委會強烈抗議

最新更新：2019/12/13 14:36
農委會主委陳吉仲（圖）13日表示，花生之亂是國民黨總統候選人韓國瑜在雲林縣配合某特定候選人，讓花生價格因政治操作受到影響，農委會強烈抗議。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月13日
農委會主委陳吉仲（圖）13日表示，花生之亂是國民黨總統候選人韓國瑜在雲林縣配合某特定候選人，讓花生價格因政治操作受到影響，農委會強烈抗議。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）農委會主委陳吉仲今天在屏東接受媒體聯訪時表示，花生之亂是國民黨總統候選人韓國瑜在雲林縣配合某特定候選人，讓花生價格因政治操作受到影響，農委會強烈抗議。

陳吉仲今天到屏東農業生物科技園區參加擴充計畫第1標竣工啟用典禮，媒體詢問他在臉書po文「嚴厲譴責韓國瑜市長造謠影響花生價格傷害農民」詳情，陳吉仲表示，花生之亂是很典型的政治操作影響，是韓國瑜配合某特定候選人散播錯誤訊息。

陳吉仲表示，韓國瑜把從2002年加入WTO至今每年都一樣的5235噸關稅配額，拿來繼續造謠影響花生價格，這對花生價格好不容易回穩的農民，無疑又是一次沉重的打擊。

陳吉仲說，農委會希望透過大家專業角度解決所有農業事情，奉勸所有想要操作的政治人物不要透過選舉把農民當提款機，農民在地生產非常的辛苦，農委會對這樣的操作強烈抗議，會用所有措施保護台灣農民。

陳吉仲說，農委會的目標就是要穩定農民收入，將近9成的花生農已採收完成，還有1成農民還沒採收，農委會會全力協助，把這件事告一個段落。（編輯：謝雅竹）1081213

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