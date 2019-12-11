中常會移師雲林拉抬選情 卓榮泰催票盼提高投票率

（中央社記者葉素萍雲林11日電）總統立委選舉邁入倒數30天，民進黨主席卓榮泰今天說，提高投票率是這階段的重要工作，一開始民進黨喊百萬青年站出來，現在希望全面提高投票率，所有世代都站出來投票。

民進黨行動中常會今天移師雲林舉辦，替民進黨立委參選人蘇治芬、劉建國拉抬選情。

雲林縣立委第1選區（海線）由國民黨前雲林縣長張榮味的女兒張嘉郡征戰民進黨蘇治芬，第2選區（山線）由國民黨謝淑亞挑戰民進黨劉建國。

卓榮泰與媒體茶敘時指出，張榮味系統，在每次選舉都有人出來選，從縣長、立委、議員、農會，占有一定影響力，在這裡的勢力從未消退，錢權盤根錯結，讓中央政令難以下達，也造成這次「花生之亂」；也還好這次雲林的「花生之亂」事件，中央處理明快。

卓榮泰說，守住雲林2席是鞏固原來的民主防線，是非常重要的意義；這次選舉面對的不是傳統的藍綠結構，雲林有特殊的張家地方利益結構；蘇治芬、劉建國都是老將，目前選情穩定，但不能大意；雲林這2位參選人聯合作戰、互相拉抬。

大選倒數，卓榮泰說，提高投票率是這個階段的重要工作，一開始民進黨喊百萬青年站出來，現在希望全面提高投票率，希望所有世代的國人站出來投票。

民進黨秘書長羅文嘉說，不管投票率提高對民進黨有利或不利，還是要鼓勵大家投票，因為這不只是場選舉，而是台灣在重要時刻與機會，告訴全世界接下來往哪裡走，要靠向中國還是與民主緊密結合，台灣越多人站出來參與意見表達相當重要。

羅文嘉指出，明年1月11日，「一起告訴全世界，我們選擇民主、不是中國」，最後階段的選戰主軸是要告訴大家去投票的價值意義。

至於目前的關鍵選區，卓榮泰說，高雄市是一個象徵，所以下週行動中常會到高雄；行動中常會是去更需要去的地方，像今天的雲林，上週的彰化，月底要去的新竹縣市。（編輯：謝佳珍）1081211