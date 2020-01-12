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【2020大選】選情分析1/97

星媒：主權與兩岸議題 左右台灣大選關鍵

最新更新：2020/01/12 12:19

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）新加坡媒體今天報導，台灣「抗中」情緒全面發酵，總統蔡英文成功連任，票數創歷史新高，意味著主權與兩岸議題超越民主與經濟等務實課題，成為左右這次台灣大選關鍵。

新加坡多家媒體報導台灣大選結果。海峽時報（The Straits Times）報導指出，民進黨總統候選人蔡英文打敗國民黨總統候選人韓國瑜，成功連任總統，蔡英文不僅連任成功，也獲得超過817萬票。

聯合早報報導，2018年底，蔡英文和民進黨因執政不力和不得民心的改革，在地方選舉中兵敗如山倒。但一年前潰不成軍的執政黨強勢逆襲成功，民進黨也橫掃多數立委席次，再度實現完全執政目標。

對外界關注的兩岸關係發展，新傳媒8頻道新聞與聯合早報均報導，隨著蔡英文與民進黨蟬聯執政4年，當前冰封的兩岸局勢料持續僵滯。普遍分析認為，兩岸將仍舊零互動，雙方關係不會出現積極的改善。

報導指出，蔡英文政府接下來面對最大的執政挑戰是兩岸關係。

相對橫掃千軍的民進黨，聯合早報報導，在野的國民黨從2018年底地方選舉大勝的高峰重摔回谷底，區域立委選舉表現也欠佳，放眼全台灣，濁水溪以南依舊是清一色「綠地」，不見半點「藍天」。

報導分析，民進黨在立法院成功過半，意味著小黨難以成為左右朝野局勢的關鍵力量。（編輯：馮昭）1090112

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