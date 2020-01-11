僑胞大舉回台投票 登洛杉磯時報頭版

洛杉磯時報10日在頭版左下角的欄位，報導總統大選台灣僑胞回鄉投票的熱烈情況。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月11日

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）總統和立法委員選舉11日投票，美國「洛杉磯時報」今天在頭版報導，南加州大批台灣移民回台投票。駐洛杉磯的台灣官員說，保守估計約有6000人回國投票。

與台灣時差16小時，洛杉磯時報10日刊出這篇報導，也是台灣大選的投票日當天。頭版左下角的欄位，以「台灣大選生死戰，洛杉磯居民成群回台」為題，搭配造勢場合的照片。

報導指出，南加州有大批台灣移民定居，根據美國人口普查資料，南加州約有30萬人認定自己是台灣裔美國人；實際上數量可能更多，因為部分僑胞認定自己是華人。

這篇報導訪問了藍營、綠營的支持者，兩個陣營回台投票的情況，以及各自陣營對於候選人及政治局勢的看法。一名僑胞說：「對我們來說，這跟美國總統大選同等重要，甚至更重要。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥也接受這篇報導的訪問。朱文祥8日向中央社記者表示，除了洛杉磯時報，他也接受了美國的全國公共電台（NPR）訪問，可見台灣這次大選受到關注的程度。

朱文祥表示，兩家從洛杉磯飛台灣的主要航空公司透露，大選期間回台的班機約賣出1萬2000張機票，保守估計50%乘客去投票的話，這次從南加州回國的投票人數約6000人。

洛杉磯時報的報導提到，洛杉磯飛台灣的兩大航空公司，包括中華航空與長榮航空，班機在選舉前都是客滿，機票價格比平時要高，很多人順便回去過春節。

儘管海外僑胞的人數不太可能影響大局，但參與台灣選舉的熱烈程度，不分黨派都很高。朱文祥表示，據他所知有80歲、90歲的高齡長輩這次都動了起來，願意搭上10多小時的航程回台，只為了投票。

洛杉磯華僑文教中心主任翁桂堂說，洛杉磯地區的僑胞人數多、影響力大，不光是對政治積極參與，在文化、觀光、產業等多個層面，也跟台灣有很深的連結。

翁桂堂說，僑胞這次用行動證明，台灣的民主制度確實是世界的典範，這股追求民主自由的力量，可望感動世界上其他國家與人民。（編輯：馮昭）1090111