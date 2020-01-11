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【2020大選】選情分析1/94

半島電視台：香港反送中牽動台灣總統選舉

最新更新：2020/01/11 07:04

（中央社記者何宏儒安卡拉10日專電）半島電視台赴台灣採訪總統選舉。報導指出，香港「反送中」示威遭到鎮壓，改變了台灣的政治環境，選民將從經濟主張或台灣民主未來的角度投下選票。

半島電視台（Al Jazeera）今天報導，去年初台灣的總統蔡英文政治前途並不穩固。執政黨在地方選舉中表現欠佳，當時她的支持度大幅下滑。她辭卸執政黨主席一職，還有人建議她不要競選連任。

報導指出：「沒有想到她後來得到意想不到的一線生機，中國給了她以及所屬民主進步黨新希望。」

香港支持民主抗議活動遭到鎮壓，改變了台灣的政治環境，許多團體關切中國對台灣日增的影響力，他們認為北京對台灣和蔡總統施加更大壓力。在民主台灣出生的年輕世代認為這場選舉不只是在選領導人。

年輕男性受訪者表示，反對中國的「一國兩治」政策，並且認為這場選舉不只是選總統或立法委員，也是一場「選擇成為中國一部分或獨立國家的選舉」。

遠景基金會執行長賴怡忠受訪時說：「在過去，台灣對中國的政策是選舉主軸，現在則是我們的自身價值。」

報導指出，在野的中國國民黨表示，接觸（engagement）是他們對中國的態度，因為台灣經濟高度仰賴與中國大陸的商業和貿易關係。國民黨候選人韓國瑜表示，相較於執政的民進黨，他們提出更符合現實、減少對抗的兩岸關係主張。

國民黨籍立法委員許毓仁受訪時指出，今天我們談到的風險已不只是反中國、捍衛民主和主權等議題，也攸關未來幾年台灣在經濟上如何取得定位這樣的整體局勢。

報導指出，1900萬合格選民將從經濟主張或台灣民主未來的角度投下選票，其結果將開創台灣未來4年政治走向及未來幾年台灣的區域定位。

華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russell Hsiao）告訴半島電視台：「即將舉行的選舉將決定現任總統有沒有機會徹底貫徹執政和黨內改革等議程，或這個國家是否會改變方向。這場選舉尤其攸關這個島和中華人民共和國的關係。」（編輯：馮昭）1090111

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