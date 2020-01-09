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【2020大選】選情分析1/92

美眾議員：台灣將效法香港 透過選舉對北京說不

最新更新：2020/01/09 09:11
美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）8日發布2019年年度中國報告，由CECC主席、民主黨籍眾議員麥高文（圖）主持發表會。麥高文談及台灣大選時表示，香港近期選舉顯示，香港人民要的與北京政府給的非常不同，他預料台灣情況也會是如此。中央社記者徐薇婷華盛頓攝　109年1月9日
美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）8日發布2019年年度中國報告，由CECC主席、民主黨籍眾議員麥高文（圖）主持發表會。麥高文談及台灣大選時表示，香港近期選舉顯示，香港人民要的與北京政府給的非常不同，他預料台灣情況也會是如此。中央社記者徐薇婷華盛頓攝　109年1月9日

（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）台灣將舉行總統大選，美國跨黨派眾議員今天表示，香港例子讓台灣人瞭解到北京不會兌現承諾，預期他們會和香港民眾一樣，透過選舉表達他們「不想要中國販售的東西」。

台灣總統及立委選舉將在11日登場，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）今天被問及台灣大選時表示，從香港近期選舉可學到的經驗是，香港人民要的與北京政府所推銷販售的非常不同。

麥高文說：「我預期台灣的情況也會是如此。我們希望也預期選舉會自由、公平，但我預料台灣人民不想要北京政府現在推銷販售的東西。」

在「反送中」運動延燒數個月之際，香港去年11月24日舉辦區議會選舉，投票率創新高超過71%，非建制派在所有民選452席次中拿下超過380席，親中建制派則僅拿下59席。選舉結果被外界視為中國「一國兩制」的挫敗。

長期關注香港、中國人權議題的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）也持類似意見。史密斯表示，美國既無法也不該影響選舉結果，但他認為台灣民眾都在關注香港，也目睹情勢是如何迅速走樣。

史密斯指出，北京不會遵守承諾，中國對台灣作出的任何承諾，都須被視為不會被執行。他強調：「他們（北京）就是不會履行承諾，他們就是如此。」

史密斯表示，雖然台灣過去曾有人權問題，這些問題也永遠不可能完全消失，但台灣在這方面取得實質進展，也展現其已成為人權典範。史密斯說，台灣關係法持續伴隨台灣人民追求自由、民主，即使中國獨裁政權厭惡這部法律，但它仍擁有鐵打般效力。（編輯：王永志）1090109

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