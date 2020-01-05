海內外逾1800名學者 連署支持英德配

（中央社記者陳韻聿台北5日電）台灣海內外學術界支持「英德配」正副總統候選人連署行動獲1828名學者支持，破2016年紀錄。學者呼籲民眾11日踴躍投票，讓捍衛主權和自由民主的本土政權高票當選，向國際釋出強而有力訊息。

海內外學術界蔡英文賴清德後援會今天在台灣大學校友會館舉行誓師大會和連署行動記者會，有數十名各領域學術界人士與會。

根據後援會統計，在活動發起後兩個月內，連署支持「英德配」的有來自日本、法國、美國、捷克、德國、新加坡、越南、韓國、澳洲等13個國家地區的1828名學者，突破2016年的1688位連署紀錄。

活動召集人、中央研究院院士陳定信指出，學術界在攸關國家未來的關鍵時刻挺身而出，正是民主與人權制度的最佳展現。

陳定信指出，中國對台灣的打壓和文攻武嚇與日俱增，包括中國國家主席習近平去年初宣布一國兩制台灣方案，作為併吞台灣的一步，以及對台灣的強力滲透等，總統蔡英文已堅定反擊，清楚表示台灣不接受一國兩制，香港去年爆發的「反送中」運動更讓台灣社會看見一國兩制的不可行，去年底通過的「反滲透法」也及時阻絕台灣民主政治面臨的危機。

此外，政府在國防、經濟、社會等領域的施政卓然有成，各項捍衛主權、民主、自由和人權的作為備受國際社會肯定，儘管在執行面上確實有值得批評之處，但方向是正確的、為台灣的未來發展奠定紮實基礎，一旦蔡英文總統無法連任，一切努力將可能前功盡棄，後果可能不堪設想。

連署行動共同發起人、專業領域為植物學的中研院院士周昌弘強調，他不是民進黨黨員、不屬於任何政黨，但他呼籲選民11日投票讓蔡總統成功連任、民進黨國會當選過半。

他特別肯定蔡總統的決斷力和領導能力，無論是在2018年九合一選舉後民進黨陷入低潮、去年中國國家主席習近平發表一國兩制台灣方案，甚至日前的黑鷹直升機墜機事件後，蔡總統都能沉著以對，領導政府和人民度過許多危機。周昌弘也提到台灣和重要盟友美國的關係目前為歷史上最佳，黑鷹事件後，美國在台協會更降半旗表示哀悼，並傳達美國將與台灣同在的態度，意義重大。

台灣教授協會會長、前台灣團結聯盟立法委員賴振昌表示，學術界扮演社會良心的角色、代表對真理追求的熱情，此次大選結果不僅關乎誰贏誰輸，更是與國家未來走向和立場有關，台灣將走向抗中保台，或是親中舔共，學術界都表示憂心，因此選擇義無反顧支持「英德配」。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會和解小組召集人、國立東華大學原住民民族學院族群關係與文化學系教授，西拉雅族的謝若蘭表示，她認為理想的台灣總統應清楚認知並堅持台灣的歷史和國家定位。謝若蘭也肯定在蔡總統領導下，政府無畏諸多壓力，推動進步價值，包括創中華民國歷史先例向台灣原住民道歉，而這「在國民黨執政下不可能出現」。

謝若蘭也指出，國民黨試圖加強中國和台灣的連結，以親中友中的曖昧態度處理台灣和中國的關係，並荒謬認為這樣是走向世界，但如此做的代價卻是必須膝蓋下跪，滿足北京當局要求，台灣將因此失去自我。謝若蘭表示，儘管台灣近幾年失去了一些邦交國，台灣在國際社會獲得的支持卻是前所未有的高，包括西方各國紛紛通過友台法案，美國也陸續透過「台灣旅行法」、「國防授權法」等相關規定加強挺台力道。

謝若蘭並語帶哽咽表示，所謂的亡國感不只是口號，而是真實感受。她父親曾於警界服務，家族中許多男性成員是退役或現役軍人，因此她深刻感受捍衛國家主權的重要性，呼籲不能讓世界看到台灣是「低能弱智」地在舉行選舉，選民更要讓進步價值延續，讓中華民國台灣繼續享有民主、人民得以監督政府，「這才是讓中華民國萬萬歲的道理」。（編輯：黃國倫）1090105