國民黨評估選情回溫 力拚國會過半

2020總統合併立委選舉，國民黨黨務人士30日表示應可取得57席過半席次，不分區立委安全名單約在13席到15席之間。圖為國民黨7月28日舉行全代會。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北30日電）2020總統合併立委選舉，國民黨黨務人士今天表示，最近選情有明顯回溫，目前評估立委選情，雖然離60席的目標仍有距離，但應可取得57席過半席次，不分區立委安全名單約在13席到15席之間。

距離明年大選倒數計時，國民黨除期盼國民黨總統候選人韓國瑜勝選重返執政外，也喊出國會過半目標。

黨務人士告訴中央社記者，雖然日前受到不分區名單的影響，導致立委選情下滑，但因為卡神楊蕙如案，以及韓國瑜在電視政見會及電視辯論會中表現亮眼，再加上21日、29日所舉辦的聯合造勢晚會加持，整體的選情逐漸回溫。

黨務人士指出，不分區立委目前評估安全名單有到13席至15席，整體立委席次評估，雖然距60席的目標還有努力空間，但應可取得57席的過半席次。區域立委的部分，南投縣、苗栗縣、金門縣及連江縣的選情最為穩定，應可全數拿下，而6席的原住民立委應可拿下4席。

黨務人士表示，台北市國民黨預估可拿下7席，新北市目標8席，從原先預估的5席成長到7席；桃園市6席希望揮出全壘打，目前穩定領先有4席；台中市共8席，也有5席保持穩定領先。

黨務人士指出，目前新竹縣市3席都是穩定領先，彰化縣4席中，有3席持續領先。

在激戰區的部分，黨務人士指出，基隆市、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣則是屬於激戰區，與對手呈現拉鋸。

黨務人士表示，台南市、高雄市艱困選區，雖然21日挺韓遊行有順勢把高雄立委選情往上帶，但距離投票日還有12天，還要再觀察；宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣則都屬於苦戰。

黨務人士指出，由於民進黨強推反滲透法，國民黨選前除了持續喚醒民眾對於政府執政不佳的記憶，也會搭配反滲透法攻防，並利用明年1月4日、9日、10日的造勢晚會，營造藍營大團結的氣勢，持續匯集不滿民進黨的能量。（編輯：蘇龍麒）1081230