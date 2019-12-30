民進黨估立委席次53席到61席 10選區膠著

選戰邁入倒數階段，民進黨內評估，立委席次是在57席「加減4席」，也就是最好的情況會到61席，但最壞的情況可能是53席。圖為民進黨9月28日舉行全代會。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北30日電）選戰邁入倒數階段，民進黨內評估，立委席次是在57席「加減4席」，也就是最好的情況會到61席，但最壞的情況可能是53席；選戰最後階段，除了力催年輕人出來投票，府黨要角也會強力拉抬。

選前黃金週，總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰規劃全台四路大車掃，蔡總統從屏東出發，一路向北催票，賴清德從萬里開始，一路向南；配合1月開始的20場晚會，選前之夜則從高雄市、新北板橋、最後集結在台北凱道前，希望達成總統連任、國會過半的總目標。

黨內輔選幹部評估，立委席次是在57席「加減4席」，低標是53席，高標是61席。

黨內輔選幹部說，目前仍有10個選區呈現膠著狀態，如果這些膠著選區全部落空，那麼民進黨距離單獨過半就有一小段距離；若未能單獨過半，接下來就要看以無黨參選立委的蘇震清、策略合作的立委洪慈庸、林昶佐、趙正宇的聯盟能否過半。

黨內評估，目前的膠著選區包括新北市淡水呂孫綾、新北市汐止賴品妤、台北市吳怡農、許淑華、桃園市黃世杰、新竹市鄭宏輝、彰化縣洪宗熠、雲林縣蘇治芬等幾個選區。

黨內高層指出，最後衝刺階段，除了20場造勢晚會，民進黨中央的護國保台助選團也將加場為吳怡農等立委候選人輔選。

黨內高層說，還會將激戰區再盤整一遍，重兵投入膠著選區，展開地面戰；至於空戰的部分，則是透過文宣讓大家知道，民進黨的選情沒有外界想像的非常樂觀，包括賭盤、假訊息影響大。

此外，黨內高層也說，今年政黨票情況嚴峻，在藍營歸隊的情況下，藍營催出鐵票，綠營則有眾多小黨分食，原本預估的14席不分區還可能會再下修，目前民進黨內最擔心的是，未來國民黨加民眾黨若過半，將對蔡政府施政產生很大隱憂。（編輯：楊凱翔）1081230