全台造勢催票 韓營拚逆轉勝有自信小贏

選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜（前左）將在明年1月4日大台南造勢、1月9日大台北造勢、1月10日大高雄造勢貫串全台。圖為韓國瑜29日晚間與國民黨副總統候選人張善政（前右）一同出席在台中舉辦的大型造勢晚會。中央社記者趙麗妍攝 108年12月29日

（中央社記者余祥台北30日電）選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜將在明年1月4日大台南造勢、1月9日大台北造勢、1月10日大高雄造勢貫串全台，盼藉由造勢催票、保溫，自評可望小贏。

韓國瑜祭出「民調蓋牌」奇招之後，讓選情撲朔迷離；韓國瑜日前喊出選戰差距在3至5%間，韓陣營人士表示，這個數字是有所本，也跟日本前駐台代表沼田幹夫預估的相近，此次選情膠著，輸贏就在30至50萬票之間。

韓陣營人士說，民進黨對韓國瑜窮追猛打，蔡總統甚至在政見會場合以挑戰者的姿態在質疑、攻擊真正的挑戰者，可見民進黨對於選情也沒有十足把握，若真的像外界民調顯示差距如此大，何必要用這種打法。

操盤人士說，韓國瑜在桃竹苗、花東、離島有優勢，中彰投則呈現穩定情勢，較為落後的仍是傳統綠營票倉嘉義縣市、台南、高雄、屏東，韓陣營接下來將努力拉開優勢選區的差距，並拉近弱勢選區與綠營的距離。

在最後選戰關頭，操盤人士表示，國民黨在22縣市中執政15縣市，還有19個縣市議長，具有執政優勢，近日訂出了各縣市總統目標得票數，接下來就是讓各地縣市長、議長、黨部主委因地制宜用各種方式催票。

韓陣營人士認為，民調蓋牌之後，觀察選情的重要依據就是造勢活動，12月21日高雄挺韓大遊行是點燃庶民熱情的起手式，之後造勢將一場比一場更大型。

韓國瑜昨天參加辯論會後，29日至台中造勢，場面盛大，明年1月4日台南造勢、1月9日台北凱道造勢，一直到選前之夜的高雄、新北造勢，韓陣營人士說，將如滾雪球般催出人氣，驗收韓國瑜的號召力，許多知識藍、經濟藍甚至游離選民自然會歸隊。

除了造勢外，韓陣營人士說，他們沒有放棄任何一種可以增加支持度的方式；在議題攻防上，韓陣營也與黨中央、高雄市議會分進合擊，韓競總主要以檢討執政黨政績、提出未來願景為主，高雄市議會則主打民進黨在高雄市的執政缺失等，喚起民眾記憶，黨中央則繼續打弊，包括卡神楊蕙如網軍案、民進黨強行通過反滲透法等。（編輯：楊凱翔）1081230