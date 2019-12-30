蔡營估選情穩定投票率居關鍵 英德全台掃街催票

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統大選進入倒數計時階段，蔡陣營啟動全台掃街造勢活動，選前之夜決戰凱道。輔選幹部表示，總統選情穩定成長，投票率高低將是決戰關鍵，將全面啟動催票機制，力拚總統勝選與國會過半。

距離明年1月11日投票日進入倒數階段，蔡陣營將啟動「勇敢自信、護台同行-2020英德勝利」造勢活動，從總統故鄉屏東縣出發，競選團隊計畫於2020年第一個上班日1月2日啟動全台大型造勢活動，將在各縣市舉辦20場晚會，號召所有支持者一起站出來。

除了藉由傳統的選舉造勢場升溫各區域支持熱情，也啟動多項宣傳方案催動外地遊子返鄉投票。主要造勢場的規劃上，預計在1月10日台北凱道舉辦最大場的選前之夜活動，全力衝向選勝。

選前5天起，蔡總統與民進黨副總統候選人賴清德將啟動全國掃街拜票，兩人將分進合擊，以最直接的方式與所有國民面對面接觸，全力爭取支持，並且同步拉抬各地立委選情，達到總統連任、國會過半目標。

蔡陣營發言人廖泰翔表示，過程中也將結合網路社群互動，讓網友能夠一同參與互動，為小英加油打氣，地面的組織、空中網路等並進。

廖泰翔指出，競選團隊在最後這段時間，將會從早到晚衝刺，各地造勢晚會加上掃街拜票，絕對不鬆懈。造勢晚會要鞏固傳統支持者，並藉由社群互動鎖定網路族群，鼓勵大家出來投票，一定要票票入匭。

蔡陣營1月3日新北市兩場大型造勢、4日中台灣包括雲林縣、彰化縣、台中市；5日台南市、桃園市、新北市。6日雲林縣、嘉義市；7日南投縣、彰化縣；8日新竹縣、桃園市；9日宜蘭縣、基隆市；10日「選前之夜」決戰蔡總統對手國民黨總統候選人韓國瑜執政的高雄市，以及非民進黨執政的新北市與首都台北市。

選戰最後關鍵，蔡陣營三管齊下分別是：即時澄清各種網路謠言與假消息；啟動催票機制，號召年輕人加入「英眼部隊」返鄉投票兼報票；第三，全力防範賭盤干擾選情。

近來各家媒體所做的民調與台灣民意基金會最新民調都顯示，蔡總統持續領先，輔選幹部表示，投票率高低將是決戰關鍵因素。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，藍綠基本盤這次相差18個百分點，是蔡英文、韓國瑜差距大的最主要因素之一；且台灣選民的最新統獨傾向顯示，獨派選民總數比統派和現狀派選民加起來還多8個百分點，而且獨派選民中有高達77%力挺蔡英文，這也是蔡英文選情一路領先的重要因素之一。

對於選情部分，黨內傳出兩種說法，有一派認為至少贏200萬票，也有人評估可能超過「朱立倫防線」300萬票。蔡陣營操盤手對於黨內傳出的說法不願回應，僅表示票開出來才算數，謹慎應戰、不能掉以輕心。（編輯：林興盟）1081230