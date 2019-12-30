大選爭喊拚經濟 中小企業訴心聲

（中央社記者廖禹揚、蔡芃敏、余祥、葉素萍台北30日電）11月底的一個早上，韓國瑜的「傾聽之旅」來到台中工業區，與30幾個中小企業主座談，現場發言踴躍，韓國瑜取消了致詞，聆聽問題，更不時拿起筆寫筆記，之後一一回應。

國民黨總統候選人韓國瑜的競選行程以接觸基層為主，在走訪台中、彰化、雲林時，更安排多場的中小企業座談會。

時間推前到今年10月29日，換個場景，總統蔡英文出席第28屆國家磐石獎，寬敞的大禮堂裡，蔡總統滿臉笑容，一一頒獎給披著紅彩帶的得獎人，全國中小企業總會理事長李育家在致詞時拋出震撼彈，「這次總統大選我們全力支持總統連任」，讓頒獎現場多了些選舉味。

根據2019年的中小企業白皮書，截至2018年，中小企業占台灣全部企業的97.64%，創造了近900萬個就業機會，更占全部就業人數比例近8成；對台灣經濟有舉足輕重的影響，也難怪每逢大選，藍綠都爭相拉攏中小企業主。

經濟大環境對企業影響最深。過去一年來因中美貿易戰，台商回流已近新台幣8000億元，全台工業區「搶地」、「搶人才」方興未艾，為經濟注入不少活水，台灣經濟成長率也躍居四小龍之首。

不過，中小企業業者不諱言，這波台商回流，受惠的還是半導體業及科技業，中小企業感受比較沒那麼明顯。

台灣中小企業裡以製造業占比最多，約24.7%，其次是批發及零售、營建工程業，分別占了20.4%及9.9%，住宿及餐飲業約占9.1%。

一家曾獲經濟部計畫補助的傳統食品加工業者對中央社記者表示，經濟景氣雖然復甦，但速度不夠快，反而人事、原物料，加上轉型所需的多重成本上漲，讓傳統中小企業壓力很大。

「台灣消費族群現在偏愛成本較高的台灣原產物料，對非基改的要求也提升，我們當然要配合時代改變，但這些成本都無法反映到售價上」，這名業者說，消費需求的改變帶動成本上漲，利潤從過去的20%，到現在只有不到8%。

他也說，中小企業很多都是偏勞力密集的產業，年輕人投入意願低的困境，只能投入半自動化生產，又是一大筆花費。

這家老字號業者花了10年時間投入轉型，回收成本卻還不到3成，「現在政府對於科技、生技產品補助較多，但對傳產卻不夠關注」，業者感嘆，很多知名老店、工廠根本來不及轉型就迫於成本、無人接班等問題而結束營業，實在很可惜。

事實上，經濟部為扶植產業轉型或新創業者，多年來持續推動產業創新研發計畫等措施，但中小企業數量實在太龐大，這些產業扶助計劃仍是稍顯「心有餘而力不足」。

也有業者認為，政府應再重塑大環境，強化市場的公平及開放。一家旅行業者表示，政府近年持續推出旅遊補助措施，的確有「補血效果」，新南向政策也帶來不少外國旅客，但如果能加強簽證便利度、景區建設、吸引外資大型遊樂設施進駐；對國內旅行業留客的競爭力，會比純補貼來得有用。

挾著新興商業模式崛起的新創業者則認為，政府在法律鬆綁等作為仍然不足，希望政府能盡速提出規管標準，讓新型態產業有發展空間。家天使平台技術服務經理曾鼎傑受訪就表示，家天使是透過線上平台，媒合照顧服務員及需要照護服務的民眾。但因不符現行規範，屢次遭罰。

他說，平台審核照護者資格比照政府標準，照護者須持有良民證、擁有照護資格以及符合受訓時數。但卻因平台尚未納管，無法符合目前標準，期盼政府對「長照」能有明確定義，也能與新型態業者溝通，並給予時間輔導，或是提供沙盒測試，否則讓業者無所適從。

Airbnb在台灣發展也面臨相同難題，Airbnb台灣暨香港傳播經理馬培治指出，台灣旅遊法規已制定多時，這也讓新興旅宿業者並未納入法律中。除了民宿、飯店，日租套房也有市場需求，但主管機關認定日租套房違法，讓業者十分無奈。

馬培治呼籲，政府應該以產業發展多元化為前提，重新審視現有法律，將未受規管但又存在的商業模式，納入新法規。

中小企業發展面對各種難題，誰來解決？全國中小企業總會理事長李育家表示，他曾當面向行政院長蘇貞昌建議，調降信用保證基金手續費，以減輕業者貸款成本，而政府隨即付諸實行，後來更加碼推出中小企業千億融資保證專案，這讓中小企業、微型、新創等業者「十分有感」。

不過，李育家也說，中小企業為台灣經濟重要支柱，「中小企業主提著一卡皮箱，創造台灣經濟奇蹟」，但主管單位卻是經濟部中小企業處，業者意見需要經過層層行政手續，才能傳到政府上級。「中小企業處喊講升等講好久，但卻不見任何動靜」。

明年總統大選，中小企業主比較支持誰？李育家說，蔡英文目前擔任總統，政策目標相對明確，但仍有許多待解難題，包含一例一休、兩岸議題等；韓國瑜也有忠實支持者，不過，政策目標比較模糊；親民黨總統候選人宋楚瑜擁有豐富行政資歷，但尚未看到實質政見。（編輯：蘇龍麒）20181230